Los seguidores del Algeciras Club de Fútbol han hecho público su malestar tras quejarse el presidente de la entidad albirroja, Ricardo Alfonso Álvarez, de que no se haya alcanzado aún la cantidad de 3.000 abonados que se fijó al comenzar la pretemporada.

El directivo fue preguntado por Europa Sur por la falta de goles tanto en pretemporada como en la primera jornada del campeonato y si el equipo, que solo tiene dos delanteros-centro, iba a invertir en el fichaje de un tercer atacante puro. Álvarez aludió entonces a la economía del club, aunque no descartó que viniera el demandado refuerzo en esa parcela decisiva. "No me preocupa la falta de gol, sino de abonados", recalcó.

El Algeciras CF supera ya los 2.200 carnets vendidos, cifra que hacía mucho tiempo que no se alcanzaba. Pero el presidente no está conforme con la situación y así lo manifestó con claridad en declaraciones a este medio el día después del debut liguero de su equipo frente al Villarrubia (0-0).

El sentir expresado por los aficionados albirrojos tanto en los mentideros como en las redes sociales coincide en que el presidente no ha respetado ni valorado en su justo calibre el hecho de que se hayan superado los 2.200.

Hay comentarios publicados en los que se incide en ese aspecto del respeto: "Respeto por tener el mayor número de socios en los últimos 15 años, respeto porque está bendita afición nunca fue llamada sino ella alentó a los menos optimistas, respeto porque la campaña de socios fue la viva voz de la afición ya que el club y usted como representante no fueron capaces de poner poco más de dos carteles en dos kioscos".

En twitter hay también pruebas del profundo enfado que ha generado en muchos abonados e hinchas las palabras y opiniones de Ricardo Alfonso Álvarez. En esta red social @controlesferico apunta: "Muy desafortunadas declaraciones del presidente del @AlgecirasCF. Si la única manera de fichar un 9 es pagándolo la afición ¿Qué gestión hace usted? Deje de buscar siempre excusas y gestione, que para eso es el presi, muchos equipos de Segunda B querrían tener nuestra afición".

Hay quienes usan un lenguaje directo en facebook que no deja lugar a dudas, caso del aficionado Adrián Barroso: "¿Abonados? ¿No tienes suficientes? Dejarse de rollos y traer un delantero que meta goles que estamos igual que el año pasado".