El presidente del Algeciras Club de Fútbol, Ricardo Alfonso Álvarez, manifestó este lunes tras el empate de su equipo ante el Villarrubia (0-0), que no está inquieto por la falta de remate y gol que de momento muestra el bloque albirrojo. "No me preocupa eso, no. Lo que me preocupa es que no hayamos llegado todavía a los 3.000 abonados tal y como nos habíamos propuesto", dijo.

El club supera ahora los 2.200 abonados, algo que no se daba desde hacía mucho tiempo.

La argumentación del máximo mandatario albirrojo tiene un pilar fundamental: a más abonados, más dinero para hacer fichajes de jugadores con la mayor calidad posible.

Álvarez asegura que no endeudará a la entidad de La Menacha. Ni tiene previsto apartarse un ápice del presupuesto previsto para la temporada con las posibilidades económicas reales con las que cuenta actualmente: "Cuando hablábamos de 3.000 abonados no lo decíamos por decir. Es una cantidad muy calculada y planteada después de hacer muchísimos números y dar vueltas a la cabeza. Teníamos la ilusión por llegar y, de momento, no lo hemos conseguido".

El presidente del Algeciras CF no descarta que llegue aún el ansiado tercer delantero a una plantilla que, hoy por hoy, tiene al sevillano Antonio Sánchez y al africano Karim Aboubakar como únicos hombres-gol. "No me den consejos, necesitamos dinero. Un delantero bueno vale 80.000 euros y a mí no me gusta dejar deudas".

El dirigente algecirista recalca que la situación dineraria que había en el club cuando él y su junta directiva tomaron las riendas era muy delicada: “Todo el mundo sabe que partimos prácticamente de una quiebra técnica económica y ya lo dice la Biblia, pedid y se os dará”.

Mezcla en sus palabras el pesar por no haber logrado esos tres mil abonos vendidos con la expectativa por una andadura liguera que no ha hecho más que empezar:“Más ilusión que yo por lo que estamos haciendo no tiene nadie. Eso lo puedo asegurar de todas-todas”.

Álvarez no da por rotas las negociaciones con el Granada Club de Fútbol para lograr la cesión del delantero algecireño de 19 años Dani Moreno. "Seguimos trabajando, pero el que tiene algo valioso no pone las cosas fáciles para desprenderse de ello", reflexionó.