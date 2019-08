La incorporación del delantero Dani Moreno al Algeciras CF corre serio peligro porque el Granada CF exige la participación del futbolista en un mínimo de alineaciones algeciristas y el club albirrojo no quiere ceder en este punto. El director deportivo, José Manuel Jiménez, Mané, asegura que no se inmiscuirá en quién debe jugar o no porque eso es responsabilidad exclusiva del entrenador, Emilio Fajardo.

Dani Moreno, que la Liga pasada debutó con el filial granadino de Segunda B, el Recreativo Granada, mostró hace escasos días su satisfacción por su cesión al Algeciras CF. Además, Europa Sur ya había adelantado en julio el interés albirrojo por el atacante. Moreno, nacido en Algeciras y que llegó a militar en el conjunto juvenil algecirista, espera la resolución del problema en su domicilio familiar de la barriada de San García.

El presidente del Algeciras CF, Ricardo Alfonso Álvarez, reconoció este lunes que no las tiene todas consigo acerca del cierre definitivo de la cesión: "Las cosas están difíciles. Seguimos trabajando en el tema, pero ahora mismo todo depende del Granada. Hasta ahí puedo comentar porque no hay más novedad", afirmó sin querer entrar en mayores profundidades.

Mané aclaró que el Granada CF quiere asegurarse que el delantero entre en las alineaciones y que el Algeciras CF no está en disposición de garantizar ese aspecto, que se ha convertido así en el escollo clave de la negociación.

El Algeciras cuenta con dos delanteros centros puros renovados desde la Liga pasada: Antonio Sánchez y Karim Aboubakar. Ambos fueron decisivos en el ascenso a Segunda B. Pero Emilio Fajardo, el entrenador albirrojo, insistió desde el inicio de la pretemporada en que necesitaba un tercero para apuntalar el ataque. El técnico descartó a Eric Samé y el Algeciras busca desde entonces un punta.

El Granada Club de Fútbol rehusó, a preguntas de este medio, pronunciarse sobre las conversaciones que continúan entre ambas entidades.