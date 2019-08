El delantero Dani Moreno llegó esta semana al primer equipo del Algeciras cedido por el Granada CF. Cumplió así un viejo sueño: "Siempre quise jugar en el Algeciras", afirmó. El atacante, de 19 años, está de regreso en su ciudad natal. Viene de una temporada en el Granada Club de Fútbol que él mismo califica como "muy buena".

Moreno disputó con el Juvenil granadino una Copa del Rey de esta categoría que cruzó a su equipo con el Fútbol Club Barcelona. Y además debutó con el Recreativo Granada en el grupo IV de Segunda B. Participó en seis encuentros de la Liga 2019/ 20 en esta división. "Yo he vuelto de allí muy contento porque me ha ido muy bien. Es una experiencia que no cambio por nada", asegura.

El punta rehuye la posibilidad de definirse a sí mismo como jugador: "Prefiero que la gente diga cómo me ve". Ahora tiene en mente un objetivo claro: "Quiero marcar muchos goles y no parar de dar alegrías a la afición".

Dani Moreno, que reside con su familia en la barriada algecireña de San García, ocupa plaza de sub-23 y en su trayectoria deportiva figuran hasta cinco equipos antes de haber podido formar parte de la primera plantilla del Algeciras CF. Empezó en las categorías inferiores del histórico CD Elcano. Pasó luego por Salesianos, Taraguilla, Algeciras Juvenil y Granada antes de este regreso como cedido.