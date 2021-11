Félix Sancho: "Vamos por el buen camino para salvar al Algeciras"

Félix Sancho ha dado un impulso más al Algeciras CF. El burgalés, el futuro máximo accionista de la Sociedad Anónima Deportiva albirroja, ha asegurado que el acuerdo con la Seguridad Social es "un pequeño gran paso" para continuar con el proyecto que esta temporada ha puesto en marcha en el Nuevo Mirador. "Vamos por el buen camino para salvar al Algeciras", manifestó el empresario en la rueda de prensa celebrada este martes en el Nuevo Mirador.

"Me acuerdo del primer día que llegué aquí, de la primera reunión con Nico (Andión) en la Cámara de Comercio, donde me encomendó intentar salvar al Algeciras. Queda mucho por hacer pero creo que vamos por el buen camino. Vemos el campo lleno, vemos todo lo que todo el mundo está aportando, desde marketing, administración, deportistas, trabajadores del club, cantera... Todos con los que hemos estado luchando", comenzó su intervención.

"Es muy bonito este sentimiento de algecirismo que he descubierto en gente como Miguel Ángel (García) y del que ya estoy envenenado también", prosiguió Sancho. "Es importante que una entidad de este calibre siga viviendo. Sé que el club ha vivido situaciones en la que mucha gente se ha intentado aprovechar, gente que no ha sido buena para el Algeciras, pero también te encuentras con personas buenas por el camino", explicó.t

"Y yo me encontré a una persona que sería importante que volviese a estar con nosotros dentro del club como Miguel Ángel García. No he visto mayor voluntad a la hora de ayudar desinteresadamente", destacó sobre el abogado algecireño. Sancho reconoce también la comprensión de la Tesorería, a través de sus responsables en Algeciras y en Cádiz, "porque han entendido el mensaje de una institución con voluntad de pago y de cumplir".

"Esto es un primer paso, nada está resuelto y la situación sigue siendo la que es. Necesitamos un año para acabar esta transformación en SAD. El club está creciendo y estamos formando cimientos fuertes y serios", subrayó Sancho.

El burgalés señala que el acuerdo con la Tesorería deja "margen para empezar a trabajar para estar fuertemente preparados para la siguiente temporada" y lanzó un mensaje: "No vamos a tener dudas de si el equipo va a salir o no, el año que viene vamos a salir convencidos de que vamos a arrasar como club, como institución, a competir en todos los campos, que vamos a dar ejemplo deportivo, económico, de solvencia, nos vamos a hacer respetar".

Sancho detalló que el acuerdo está dividido en dos fases: "Durante seis meses tenemos ese acuerdo con el aval del 20% que ya se ha prestado y luego tenemos la transformación en SAD. El club tiene muchas deudas y la transformación es lo que tiene que dejar el club limpio. El capital social tiene que responder por esas deudas. El compromiso adquirido es de avalar el 80% de la deuda y estoy dispuesto a adquirirlo en el futuro cuando se haga la SAD, así que máxima tranquilidad al respecto", zanjó.

Sancho insistió para terminar en su oferta a Miguel Ángel García: "Le he hecho el ofrecimiento de incorporarse al club como quiera y cuando quiera".