Miguel Ángel García: "El Algeciras está más vivo que nunca. Este sentimiento no lo mata nadie"

Miguel Ángel García es el gran artífice del histórico acuerdo alcanzado por el Algeciras CF para encauzar su deuda con la Seguridad Social. El abogado algecireño, exdirectivo y exvicepresidente de la entidad, es la persona que más tiempo ha invertido durante ocho años de su vida para tratar de solucionar el gran problema económico que pendía sobre la cabeza del algecirismo. "No pueden con nosotros, lo han intentado, pero el Algeciras está más vivo que nunca", sentenció con una alegría visible, por fin liberada tras "muchas noches sin dormir".

"Es una noticia que da tanta alegría contar, que alegra a todos los que tenéis corazón rojiblanco", comenzó su comparecencia García Núñez en la rueda de prensa celebrada este martes en el Nuevo Mirador. "Por fin podemos dar la gran noticia, la que siempre hemos estado esperando. El club ha estado durante muchos años en una situación muy preocupante desde el punto de vista económico. Han sido muchas noches sin dormir, muchos días de incertidumbre, pero ya tenemos firmado y recibido del Ministerio de Trabajo el reconocimiento del aplazamiento de deuda del club y esto ya lleva aparejado el levantamiento de embargos que la entidad tenía trabados y el certificado positivo de no tener deudas con la Tesorería", explicó.

Después de "ocho años de negociaciones, buscando que el club no muera", Miguel Ángel García se ha acordado de todas las personas que han colaborado en esta ardua tarea, en especial de "Nacho Castro, amigo y compañero, el que ha estado encima en el concurso de acreedores, un algecirista de corazón y gran profesional; de Ricardo Alfonso Álvarez y Jesús Casas, con los que compartí muchos días para cuadrar un presupuesto con embargos en un club tan humilde y que a pesar de todo logró un ascenso deportivo; no puedo dar nombres pero es de justicia agradecer a la unidad de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en Algeciras con la persona que está al frente, una algecireña que ha luchado por los intereses de la ciudad y para que el club no desapareciera; a Nico (Andión), que además se encontró una pandemia, pero tuvo el gran acierto de encontrar el trébol de cuatro hojas que tengo sentado a mi lado. A día de hoy solo puedo decir de Félix Sancho que ha sido para el Algeciras la salvación. En los años que he estado dentro hemos tenido muchas reuniones con posibles inversores y ninguno tuvo la valentía de dar el paso adelante. Sancho cogió la bandera y dijo de tirar todos para adelante. Ha puesto los instrumentos necesarios para que llegue a buen fin", expresó.

El abogado algecireño ha repasado los puntos básicos del acuerdo: "La deuda, como todo el mundo sabe, estaba en un 1.888.000 euros y tengo la especial satisfacción de decir que entre recursos, reuniones, escritos... ha quedado en un 1.372.000 euros. Se ha cerrado un primer aval del 20% que ha prestado Félix Sancho y el 80% restante que será asumido por el accionariado tras culminar el proceso de conversión en SAD".

Miguel Ángel García ha terminado con un mensaje de agradecimiento para el algecirismo: "Esto es otro éxito más de todo el algecirismo, nosotros lo que hemos hecho es tirar el penalti. Es un éxito de lo grande que es este sentimiento. No pueden con nosotros, lo han intentado, lo seguirán intentando, pero no pueden con nosotros. Esa grada de fondo sur cantando y ese estadio acompañando, eso no lo mata nadie. El Algeciras está más vivo que nunca".