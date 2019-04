El siempre caprichoso fútbol ha dictado que Emilio Fajardo vuelva a la que fue su última casa con un partido a cara o cruz. El Algeciras CF rinde visita el domingo (12:00) al Betis Deportivo, al filial de una institución con la que comparte estrechos lazos de amistad. De esa relación emanó el acuerdo rápido para que Fajardo pudiese desligarse de la disciplina verdiblanca para convertirse en entrenador albirrojo nada más comenzar 2019.

Pasado, presente y futuro deben rondar la cabeza del técnico en una semana tan señalada y con tanto en juego. No hay un título por decidirse, pero sí tres puntos que pueden marcar una temporada porque Algeciras y Betis Deportivo no pueden pinchar más si no quieren perder el tren de la liguilla a Segunda B.

Emilio Fajardo volverá a pisar la Ciudad Deportiva Luis del Sol, unos dominios que conoce a la perfección, sobre todo desde que en 2014 ingresó en la cantera del Real Betis Balompié. El técnico albirrojo, reconocido por su dilatada trayectoria como futbolista en Segunda B y Tercera, dio el salto a los banquillos en la provincia de Huelva, donde echó raíces, y desde allí voló a Heliópolis.

Como miembro de los escalafones inferiores del Betis, Fajardo empezó con los benjamines, pasó por los alevines y tuvo una experiencia con el primer filial en 2016 cuando el linense Juan Merino fue llamado a filas por la primera escuadra. En ese momento Fajardo se convirtió en la mano derecha de Gustavo Sánchez en la categoría de bronce. Antes de recalar en el Nuevo Mirador, el preparador ejercía de ayudante de Juanito en el juvenil del Calavera de División de Honor, club vinculado a la enorme estructura de base del Real Betis.

Fajardo, lo dijo a su llegada el primer día, se ha empapado de conocimientos en las categorías inferiores béticas, donde a día de hoy predomina una filosofía muy marcada que apuesta por un tipo de fútbol que encarnan José Juan Romero, el responsable del filial, o el propio Quique Setién, la cabeza visible del proyecto en Primera división, y por supuesto siguen de modelo en la base.

El albirrojo hizo gala tras su desembarco de ese sistema tan característico en Heliópolis de una defensa con tres centrales y dos carrileros, una apuesta que al principio funcionó y le dio réditos al Algeciras, pero que a partir de marzo se le indigestó de tal manera que le costó tres derrotas y muchas de sus opciones de alcanzar el playoff de ascenso.

Fajardo tomó medidas la pasada jornada ante el Puente Genil, con un esquema de cuatro atrás, y retomó la senda de la victoria justo a tiempo, justo antes de poner toda la carne en el asador.

La ansiedad puede jugar como arma de doble filo porque el Betis Deportivo también llega muy cuestionado tras su último tropiezo en casa del descendido Guadalcacín, un revés que ha levantado ampollas.