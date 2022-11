Iván Ania: "Hay derrotas que restan y otras que no; para mí esta no resta"

"Hay derrotas que restan y otras que no; para mí esta no resta". El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Iván Ania, lamentó la derrota de su equipo ante el Deportivo de la Coruña en un partido en el que a su juicio hizo méritos para, por lo menos, puntuar. Eso, exceptuando los dos errores que le costaron dos goles, los puntos y que tiene identificados.

"Estoy más jodido que cuando perdimos cuatro a cero en Cornellá, porque allí sí lo merecimos, no nos quedaba otra que asumirlo y hacer autocrítica, pero contra el Dépor el equipo dio un buen nivel ante la mejor plantilla de la categoría y clara favorita al ascenso", explicó.

"Hay que levantarse porque de este partido podemos sacar muchas cosas positivas, primero que no somos inferiores a nadie. Tenemos que creer en nosotros mismos y saber que podemos competir contra cualquiera y en cualquier campo", apostilló.

No obstante, el técnico algecirista consideró que "la valoración no puede ser positiva" porque el Algeciras no consiguió puntuar. "Hubo una primera parte más igualada y una segunda en la que fuimos superiores. No les dejamos hacer su juego en ningún momento, presionamos muy bien arriba, pero eso tiene sus riesgos. Si quieres hacerlo tienes que tener la defensa adelantada y eso nos costó el primer gol. Tuvimos la capacidad de reaccionar, empatar, jugarle de tú a tú, pero un error en una transición nos costó ese segundo gol que nos dejó sin puntos", relató.

"Nos anularon al final ese gol que me dicen que fue legal, pero más allá de eso creo que contra estos equipos, si cometes errores, te penaliza más que contra otros. Cometimos dos fallos, dos goles evitables que nos costaron los puntos", resumió.

"En la primera parte sí que hubo más sensación de peligro por su parte, incluso alguna jugada polémica en el área, pero en la segunda creo que hubo un tiro lejano y el gol, que creo que iba fuera, pega en el pie de Nico y entra. Son situaciones que tenemos que mejorar. Hay que cortar el contraataque antes de que llegue a la última línea porque sabemos que sufrimos ahí", matizó.

"El Talavera nos generó muchas más ocasiones que el Dépor, pero no te penaliza tanto como este equipo, por la calidad que tienen los jugadores. Si volviéramos a jugar volvería a hacer el mismo planteamiento. Conseguimos que no jugaran en corto, que no fueran capaces de dar secuencias de pases largas, la recuperábamos y la teníamos, les hicimos daño por banda... No me planteo el cambio a tres centrales. No podemos focalizar el problema en los centrales porque es un tema colectivo. Sí tenemos que intentar que no lleguen a nuestra última línea, que es donde realmente más sufrimos. Lo tenemos claro y hay que cortar esas transiciones para dejar de poner a nuestros centrales expuestos", manifestó.

Ania concluyó con una frase que muestra su decepción por el resultado: "Hicimos un buen partido que no nos dio para ganar y ni siquiera para puntuar".