Algeciras-Cádiz: una primera prueba de altura

El Algeciras CF sale a escena. El equipo de Iván Ania, aún por completar, recibe este sábado (20:30) al Cádiz CF en el Nuevo Mirador. Los albirrojos (Primera RFEF) afrontan su primer ensayo de la pretemporada y lo hacen con una prueba de altura ante un rival más hecho y rodado de la máxima categoría (Liga Santander). El algecirismo, con ganas de fútbol y de conocer el nuevo proyecto, podrá darse cita en el estadio aunque el aforo estará limitado a dos mil por las restricciones vigentes en la ciudad debido a la pandemia del Covid-19.

El Algeciras 21-22 comparece en su primer partido de preparación tras poco más de una semana de entrenamientos y con el plantel aún a falta de cinco o seis fichajes más. Así lo ha recordado el nuevo técnico algecirista este viernes en la rueda de prensa previa a un primer test que encara "con ilusión".

"Afrontamos el partido como la primera prueba, con ganas de enfrentarnos a un Primera división y esperamos dar un buen nivel, aunque todavía estamos con muy pocos entrenamientos y nos estamos conociendo. Lo que pase en cuanto al resultado no tendrá ninguna influencia en el desarrollo del futuro de la pretemporada", afirma Ania, que vistió de amarillo en su dilatada trayectoria como futbolista de élite.

A Ania sí le gustaría ver ya un esbozo del Algeciras que tiene en mente: "Me gustaría que se viera un poco la idea que queremos plasmar. Estamos todavía en pañales pero queremos que vayan asimilando los conceptos: me gustaría ver a un equipo que intentase dominar al rival a través de tener el balón, de combinar, con un buen inicio de juego, que el equipo fuera vertical, que presionara tras pérdida y que intentase dominar el partido", aseguró. "Sabemos que va a ser difícil porque nos vamos a enfrentar a un equipo que está dos categorías por encima nuestra, pero tenemos claro que para nosotros es una ilusión jugar contra un Primera", subrayó.

El míster asturiano espera contar con todo el grupo de trabajo con el que ha arrancado la preparación. No se vestirá de corto el recién llegado Pelayo Morilla, extremo sub-23 cedido por el Sporting de Gijón. Ania lo explica: "Pelayo viene con el alta pero no lo vamos a forzar. Viene de estar parado por una lesión de gravedad. Si no hubiese tenido esa lesión no habríamos podido tener acceso a él porque es un jugador de mucho futuro y en Mareo (la cantera del Sporting) tienen muchas esperanzas puestas en él. Le conocemos, le hemos visto jugar muchas veces y creemos que nos puede aportar mucho desde la banda izquierda".

Ania está satisfecho por la predisposición de su plantilla: "Los jugadores son profesionales, tenían su trabajo previo y desde el primer día están preparados, no es como antiguamente que la gente venía sin hacer nada de las vacaciones y tenías que ir progresivo", señala el asturiano, que no tiene prisa por cerrar la nómina. "Falta gente por llegar y hay posiciones que reforzar, pero no es algo que me preocupa. Me gustaría tenerlos a todos desde el primer día, es evidente, porque llegaríamos a la primera jornada con muchísimos más entrenos juntos, pero esto hace que las posibilidades del mercado sean mucho mayores, que gente que al principio puede ser inviable a lo mejor sí tienes acceso. La experiencia me dice que el paso de los días y las semanas es beneficioso para posibles fichajes".

La afición podrá ver en vivo a las nuevas caras: Rafa Tresaco (Marbella), Tomás Sánchez (Badajoz), Javi Duarte (Cádiz B), Víctor López (Alavés B), Peris (Baleares), Pepe Mena (Banik Ostrava), Roni (UD Logroñés), Gorka Zabarte (Osasuna), Iván Crespo (Racing de Santander) y Pol Tristán (FC Barcelona).

Este primer test será también una oportunidad para Manu Cordero, futbolista que está a prueba, y para los chavales de la cantera que trabajan con el primer equipo: José Mari, Ezequiel, Gallego y Leiva.

El Algeciras tiene programados otros cinco compromisos de preparación para el verano.

Cuarto test del Cádiz

El Cádiz CF llega al Nuevo Mirador tras haber disputado tres encuentros de preparación, el último en el Municipal de La Línea con una victoria (0-2) sobre la Balona, el eterno rival de los algeciristas que compartirá grupo la próxima andadura en la Primera RFEF.

La escuadra de Álvaro Cervera jugó en Benalup ante el Barbate su primer ensayo (goleada por 0-6) y cayó después por la mínima en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño (1-0), ante otro rival del Algeciras para la nueva Primera RFEF.

Los amarillos, que desenfundaron en La Línea al internacional chileno Tomás Alarcón, tiene la baja del portero argentino Conan Ledesma, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Este hecho ha propiciado que el meta del filial Juan Flere, pretendido por los algeciristas, esté gozando de minutos esta pretemporada. Cervera está dando bola a otros canteranos a la espera de que el club apuntale la plantilla con un extremo y otro delantero.

El Cádiz mantiene caras reconocibles como las de Álvaro Negredo, Akapo, Choco Lozano, Iza, Álex, Fali, Cala o Salvi, y ha incorporado al armenio Haroyan, al montenegrino Osmajic, al chileno Alarcón y al paraguayo Arzamendia.