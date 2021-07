La pretemporada del Algeciras toma cuerpo

La pretemporada del Algeciras CF coge forma. El club del Nuevo Mirador ha cerrado tres nuevos compromisos de preparación que se suman a los tres que ya se conocían (Cádiz, Córdoba y Marbella). Los albirrojos jugarán con el Al-Shabab saudí (29 de julio) y el Atlético Baleares (5 de agosto) en el Marbella Football Center, y recibirán al Al-Arabi catarí (14 de agosto) en el Nuevo Mirador en una cita que pondrá en juego el tradicional Trofeo Virgen de la Palma, la Patrona de la ciudad.

El Algeciras cuenta con seis amistosos programados para ponerse a punto para su debut en la nueva Primera RFEF, que ya conoce su calendario liguero para el pistoletazo de salida a la temporada 21-22. La visita al Barcelona B está marcada en rojo ya para el fin de semana del 28-29 de agosto.

El plantel que entrena Iván Ania saldrá a escena el próximo sábado 24 de julio en el Nuevo Mirador ante el Cádiz CF (Liga Santander). La primera cita se aguarda con muchísima expectación por parte de un algecirismo que va camino de alcanzar los cuatro mil abonos. La hinchada está ansiosa por ver en acción a una plantilla prácticamente construida de cero que todavía está a falta de varios refuerzos, y especialmente por ver el estilo que Ania quiere imponer.

Tras el debut veraniego, el siguiente ensayo será ante el Al-Shabab FC el jueves 29 de julio en el Marbella Football Center (horario aún por determinar. El Al-Shabab es uno de los clubes internacionales que está concentrado en las instalaciones costasoleñas, donde permanecerá hasta el próximo día 30. El equipo milita en la Saudi Professional League (máxima división saudí). Entrenados por la dupla compuesta por Carlos Inarejos y Carlos Hernández, el cuadro asiático acabó subcampeón la temporada pasada y cuentan con una plantilla con viejos conocidos de la afición española como Éver Banega (ex de Valencia y Sevilla), N’Diaye (ex de Málaga, Hull City, Wolverhampton, Villarreal y Real Betis) o Ighalo (ex de Granada, Watford FC o Manchester United).

El 5 de agosto los algeciristas regresarán al Marbella Football Center para medirse en esta ocasión al Atlético Baleares (Primera RFEF), uno de sus rivales en el grupo II para la próxima andadura. El cuadro mallorquín va a realizar una pequeña gira por la zona (jugará en La Línea contra la Balona el 8 de agosto), donde aterrizará el mismo 5 de agosto por la mañana. El Baleares es uno de los clubes potentes de la categoría y uno de los que se está reforzando por todo lo alto con jugadores como Dioni, Petcoff o Hugo Rodríguez. El test supondrá una buena prueba de toque para los de Ania.

Los albirrojos volverán al Nuevo Mirador el 11 de agosto para recibir al Córdoba CF (Segunda RFEF), uno de los gallitos de la división inferior. Un amistoso con muchos atractivos para el espectador que ya permitirá ver al cuadro de Ania con los conceptos más trabajados.

El sábado 14 de agosto el Algeciras disputará el tradicional Trofeo Virgen de la Palma ante un rival de calado internacional como el Al-Arabi SC, el conocido como Dream Team de Catar. El club de Doha ha sido el gran dominador del país catarí durante décadas. Los rojillos, que cuentan entre su nómina de futbolistas con el ex del Barcelona Marc Muniesa, tienen previsto desplazarse a Marbella el 6 de agosto para concentrarse hasta el día 22.

El Algeciras pondrá punto final a los amistosos de preparación el 21 de agosto con la ya anunciada visita al Marbella FC (Tercera RFEF). El escenario está por determinar, según han anunciado los albirrojos. El duelo permitirá el reencuentro con el algecireño Pablo de Castro, uno de los refuerzos del plantel blanquillo para buscar el ascenso el próximo curso. El test servirá de ensayo general para los Ania antes del estreno liguero el fin de semana siguiente.