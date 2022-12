Iván Ania: "Con 0-2 no se nos puede escapar la victoria"

El entrenador del Algeciras CF, Iván Ania, explicó tras el empate que su equipo firmó ante el Celta B (2-2) que se queda con un sabor positivo, porque los albirrojos jugaron con un hombre menos desde el minuto 34 con un hombre menos por expulsión de Tomás, pero fue tajante: “Con 0-2 no se nos puede escapar la victoria”

“Si lo miramos desde el punto de vista de que íbamos cero-dos y nos empatan el resultado no lo podemos dar por bueno, pero si lo que valoramos es que desde el minuto 34 jugamos con un hombre menos y que incluso así fuimos capaces de hacer un segundo gol hay que entender que el punto es bueno”, reflexionó el míster algecirista.

“Tengo una sensación extraña, porque por un lado estoy contento por haber sumado en inferioridad, pero creo que con 0-2 no se nos puede escapar la victoria”, agregó el preparador asturiano. “Las circunstancias de los goles... al final es un penalti y una falta, exactamente igual que la semana pasada, que también encajamos dos goles a balón parado más por demérito nuestro que por acierto del rival”.

Ania subrayó que su equipo “corta una racha de tres derrotas seguidas” y añadió: “Sabíamos que veníamos a un campo complicado, a un escenario bonito para el jugador, motivante, pero también éramos conocedores de las dificultades en las que nos podía poner el rival”.

“Mientras estuvimos once contra once fuimos un equipo sólido, no nos generaron peligro y fuimos capaces de hacer ese gol y si hubiésemos decidido mejor podríamos haber tenido más acercamientos a la portería rival, pero con la expulsión está claro que el partido cambia. Después nos tocó jugar a otra cosa que no nos gusta”, lamentó.

“Hay que ser positivos, pensar que ya falta un punto menos para lograr el primer objetivo, que es la permanencia, y mirar el futuro con optimismo”, continuó Ania. “Tenemos que quedarnos con lo solidario que fue el equipo, con el esfuerzo que hizo y como se vaciaron los futbolistas. Cuando te quedas con diez la gente se conciencia más y es más solidaria. Si fuésemos capaces de traspasar ese espíritu a cuando jugamos con once defenderíamos muchísimo mejor”.

“Los cambios nos dieron la vida, nos aportaron muchísimo y eso es muy importante”, recalcó. “Eso es importante para un colectivo y estoy convencido de que esto va a salir para adelante”.

Ania no quiso pronunciarse sobre la expulsión de Tomás Sánchez (“no estaba ni mirando la jugada”) aunque deslizó: “Hubo un par de jugadas en la segunda parte en las que ellos podían haberse quedado con uno menos, pero eso ya pasó y ahora lo que hay que hacer es pensar en el miércoles, en hacerlo lo mejor posible que es la manera más cercana de poder ganar un partido”.

Ania finalizó su comparecencia con un mensaje para los hinchas algeciristas de cara al Clásico del próximo miércoles en el Nuevo Mirador ante la Balona: “A los aficionados solo le puedo decir que ojalá el miércoles le podamos brindar una victoria, porque sabemos que no es un partido más, sabemos lo que significa el derbi, ya lo viví la temporada pasada. Es un duelo que dura muchos meses”.

“Así que solo quiero decirles que vayan con ilusión, que se sientan identificados con lo que vieron en cuanto a trabajo y esfuerzo de nuestro equipo en este partido con el Celta B, porque eso no va a faltar y luego que tengamos la fortuna de que entre la pelota, que al final es la que te marca el futuro. Ojalá el estadio esté lleno”, finalizó.