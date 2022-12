El Algeciras regala dos puntos en Vigo antes del Clásico (2-2)

Lo que podría haber sido un buen empate, un buen punto de partida para dejar atrás una mala dinámica, se convirtió en un nuevo capítulo del pupas Algeciras CF. Los albirrojos se pusieron con ventaja de dos goles en Vigo, donde jugaron más de una hora con un jugador menos por una expulsión totalmente injusta. El equipo de Iván Ania, con ese 0-2 arrancando a base de muchísimo trabajo, encajaron dos tantos con su portero Pol Tristán en el blanco de la diana. El meta hizo un penalti y, no se sabe bien cómo ni por qué, concedió un gol de falta que machacó todas las ilusiones de un algecirismo algo hastiado. No hay derecho a que se escape una victoria así.

El Algeciras llegará al Clásico del Campo de Gibraltar por detrás de la Balona (el miércoles a las 21:00 en el Nuevo Mirador) tras haber tomado algo de oxígeno, pero con los ánimos igual o más calentitos entre una afición entre la que ya no hay dudas: este equipo necesita un cancerbero de garantías sí o sí en invierno o puede pasar fatigas para mantener la categoría en la Primera Federación.

Los dos goles del bravo Iñaki Elejalde quedaron agriados en un partido que, no hay que olvidar, quedó condicionado por la expulsión de Tomás en el minuto 34 cuando campeaba el 0-1. El colegiado Pozueta Rodríguez, a instancias de su asistente, enseñó la roja al algecireño y la amarilla a Raúl Blanco, el presunto agredido, en una acción en la que no se aprecia más que un forcejeo. No es la primera cacicada arbitral de la temporada contra los albirrojos. Igual el club debe tomar cartas en el asunto.

El Algeciras mereció más en el colosal estadio de Balaídos, pero la cantinela de los merecimientos ya empieza a cansar cuando se concede tanto y tan fácil una semana tras otra y tras otra.