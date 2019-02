El Algeciras, ante el más fuerte de 2019

El Algeciras CF recibe este domingo (17:00) al equipo más en forma del grupo X de Tercera división. Los albirrojos se las verán con la Balompédica Lebrijana, el mejor conjunto de 2019 con los números en las manos. La cita, además, mide a dos invictos en el nuevo año y trae de vuelta al siempre competitivo Joaquín Hidalgo. Ingredientes extra para un partido en el que los de Emilio Fajardo se vuelven a jugar el todo por el todo para engancharse a los puestos de privilegio.

La Lebrijana es sinónimo de batalla. Desde que Joaquín Hidalgo orquesta los designios de la Balona de Lebrija, no se recuerda un partido placentero del Algeciras contra ellos. Y este domingo los visitantes llegan después de haber sumado 16 puntos de los últimos 18 posibles, una auténtica barbaridad que ha permitido a la Lebrijana remontar el vuelo desde las catacumbas hasta la mitad alta de la tabla.

Lebrijana y Algeciras compartieron un final de 2018 muy agrio. Los albirrojos perdieron en Los Barrios, el día de la destitución de Javier Viso, y en Écija, donde tocaron fondo, mientras los de Lebrija cayeron con el Sevilla C y el Utrera. En aquel momento los de Hidalgo pasaron la Nochevieja con 25 puntos, solo uno por encima de los puestos de descenso y con un nubarrón de incertidumbre sobre sus cabezas.

2019 ha supuesto un revulsivo para una Lebrijana que ha sumado cinco victorias y un empate. Bien es cierto que de los últimos seis partidos, los de Hidalgo han jugado cuatro en el fortín del Municipal de Lebrija, donde entre otros claudicó el Ceuta con un gol del exalbirrojo Ranchero.

Solo una primera vuelta irregular ha privado al rival del Algeciras estar enchufado al vagón delantero, aunque en Lebrija no tiran la toalla después de tan excelente racha. Con 41 puntos, los celestes están a siete de los albirrojos y a once de la cuarta plaza. Difícil sí, pero no imposible.

Los de Hidalgo solo ganaron fuera de casa en la primera vuelta en Espiel y Écija, pero recientemente lo hicieron en Arcos y en su último desplazamiento sumaron ante el Xerez DFC en Chapín.

La Lebrijana mantiene un bloque compacto con pesos pesados con Juande, Lúa, Sosa, Alain o Ranchero, futbolistas que conocen a la perfección la categoría y sobre todo la filosofía guerrillera de Hidalgo. Panadero, con diez goles, es el referente ofensivo y el sucesor de gente como Plusco o Chuma, delanteros que consiguieron dar el salto en Lebrija. El pichichi lebrijano estuvo en la órbita del Alcorcón este pasado mercado de invierno.