El Algeciras CF afronta un nuevo ser o no ser. El equipo de Emilio Fajardo visita este domingo El Rosal de Puerto Real (18:00, en directo por Onda Algeciras) para medirse al Cádiz B, el líder del grupo X de Tercera y gran favorito para proclamarse campeón. A falta de solo dos jornadas, las cuentas de los albirrojos están claras: ganar como sea para llegar con opciones de liguilla a la última semana, al derbi comarcal ante la UD Los Barrios, que goleó al colista y se pone a cuatro puntos a la espera de lo que hagan los del Nuevo Mirador. El que sí pinchó fue el Ceuta, en Lepe, que se queda sin margen para su última cita con el Betis Deportivo. El Córdoba perdió en Jerez y se despidió de sus posibilidades.

El técnico algecirista otorga al partido rango de eliminatoria: "Es una semifinal, si ganamos vamos a la final y si no, estamos eliminados". Tajante, Fajardo, que ha disfrutado de la semana con sus jugadores, alentados por la última victoria ante el Xerez CD y por la racha de cinco jornadas sin perder con cuatro triunfos. "Estamos bien, con muchas ganas de seguir. Sabemos el reto que tenemos encima de la mesa y hemos demostrado que no queremos rendirnos", sostiene.

Alineaciones probables Cádiz B: Cristian Arco, Iván Robles, Moi, Saturday, Braganza, Duarte, Hinojosa, Javi Pérez, Peter, Jordi Tur y Seth Vega. Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Pablo de Castro, Borja Vicent, Cerpa, Tote, Iván, Antonio Sánchez, Pablo Ganet y Antoñito. Árbitro: José Antonio Gutiérrez Pérez (Málaga). Hora: 18:00 (41ª jornada). Campo: Ciudad Deportiva El Rosal de Puerto Real. Antecedentes: El Algeciras ha sumado en sus tres de sus últimas cinco visita al Cádiz B, desde 2010, pero solo ganó en la 14/15 (0-1).

El Algeciras se desplaza a El Rosal con todos, como viene siendo ya habitual en las últimas fechas, y con el mismo panorama que la pasada jornada: no hay sancionados y el técnico mantiene a los lesionados Dani Gallardo, Diego Gámiz y Javi Zafra, y entre algodones a Pablo de Castro, el único que podría salir de la enfermería. El once algecirista no debería experimentar demasiadas novedades salvo que vuelva Pablo y adelante su puesto Cerpa, un jugador que solo conoce el triunfo como titular con la elástica albirroja.

Fajardo entiende que el Cádiz B, el equipo menos goleado de España, destaca por su "gran equilibrio". "Tiene una plantilla muy bien cualificada que está haciendo cosas muy bien defensivamente mientras que ofensivamente al gol que hacen le dan mucha rentabilidad", apuntó. El técnico algecirista no quiere especular en cuanto a la necesidad de los locales para ser campeones. "Tenemos muy clara la manera de jugar y plantear el partido y sólo nos vale la victoria".

"Es verdad que ellos te hacen una presión intentando que te equivoques atrás y a partir de ahí se hacen fuertes defensivamente", prosigue Fajardo con su análisis del rival. "Es lógico tal vez que tengamos el balón pero ya veremos cómo se da. No voy a cambiar mi idea futbolística: presionar, ser dueños del partido, intentar que el primero llegue y el segundo después".

"Hemos demostrado que no somos de arrojar la toalla, no queremos rendirnos"

El Algeciras llega a la penúltima cita del campeonato a dos puntos del Betis Deportivo, que recibe al Puente Genil (12:00) y con el Xerez DFC al acecho, que visita al Écija (11:30). Los albirrojos consideran que ganando los dos próximos encuentros pueden tener muchas opciones de terminar entre los cuatro primeros ya que la última jornada hay un duelo directo Ceuta-Betis Deportivo. "Cuando hemos hecho la cuenta de la lechera nos ha ido mal", recuerda Fajardo. "Hay que ganar allí, acercarnos a todos y a partir de ahí afrontar el partido de Los Barrios como nuestro objetivo, estar vivos en el último partido", insiste el entrenador, que busca enganchar por primera vez tres triunfos consecutivos.

Se espera la presencia de algeciristas en El Rosal aunque la posibilidad de ver el partido en directo por Onda Algeciras, las buenas temperaturas y las comuniones harán que muchos hinchas sigan el choque desde casa. Fajardo agradece el aliento de los que siguen confiando en el equipo: "Nos encantó el volver a ilusionar a la gente. Nadie puede tirar la toalla, estamos con buenos números y sensaciones. El partido de Conil hizo mucho daño pero quedaban muchos puntos y hemos demostrado que por lo menos no somos de arrojar la toalla hasta el último día".