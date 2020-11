Udea Algeciras se enfrenta al CB Zamora este domingo (18:00, en directo por canalfeb) en el pabellón Ángel Nieto con motivo de la séptima jornada de la liga regular Oeste de la LEB Plata. El equipo de Javi Malla, tras su derrota en casa ante Clavijo, busca su primera alegría en una temporada en la que solo ha podido disputar tres partidos, todos saldados con derrota, por los casos de coronavirus y la posterior cuarentena vivida en la plantilla algecireña.

La expedición ha salido de viaje en autobús este sábado con casi 800 kilómetros por delante. El club ha explicado que el equipo hará noche en la ciudad castellana "extremando la preocupación frente a un posible contagio, ya que la tasa de Covid allí es de casi 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble que en el Campo de Gibraltar".

Udea, que comparte la cola del grupo con otros tres equipos, acude al completo aunque Miki Ortega y Kedar Nkosi han arrastrado problemas y no han podido ejercitarse con normalidad durante la semana: "Nkosi esperamos que pueda echar una mano aunque no está al cien por cien y a Miki lo tenemos ahí por un golpe que recibió en un pie y no termina de curarse", ha explicado Malla.

El entrenador entiende que se miden a "un equipo que va bien clasificado, que ha ganado tres partidos y en su casa marca las diferencias". Pero a Malla le preocupa más lo propio: "Nosotros ahora mismo vamos con una semana más de entrenamiento, la segunda todos juntos, entiendo que creciendo y dando forma poco a poco al equipo tras no haber competido en condiciones normales", reflexiona.

"Vamos con ganas, con ilusión de meternos cuanto antes en la liga", destaca Malla, que mira al horizonte más cercano "con una carga de partidos alta, con una fase de encuentros aplazados, dos de ellos en casa", recalca.

El CB Zamora alumbra un balance de 3-2 en los cinco encuentros que ha disputado esta temporada, ya que la pasada jornada tuvo que parar al ser aplazado su encuentro en Alcobendas por un contacto estrecho de un miembro de la plantilla zamorana con un positivo de coronavirus.

Bryce Canda y Namdi Okonkwo son las dos grandes novedades en un Zamora que ya tiene su plantilla al completo. Los dos jugadores llegaron esta semana a su destino. El técnico, Saulo Hernández, ha destacado que ambos refuerzos "se han cuidado estos meses y han hecho el trabajo que tenían que hacer, aunque no juegan desde el mes de marzo".

Los locales confían en retomar el pulso ante su público, donde han ganado dos de los tres encuentros que han jugado este curso. "Hay que valorar el trabajo de los jugadores, están dando muy buenas sensaciones desde el inicio".