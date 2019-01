La Unión apuesta por mantener la fórmula

La Unión Deportiva Los Barrios quiere mantener intacto el grupo de jugadores que tantas alegrías están deparando de la mano del cuerpo técnico de Rafa Escobar. El club de la Villa, que el pasado martes cerró la continuidad de Manolo Bonaque y las incorporaciones a prueba de Nalys y Trujillo, no contempla hacer más fichajes salvo que surja una ganga antes del 31 de enero.

La Unión no quiere tocar lo que funciona y es lógico porque el equipo gualdiverde marcha en la cuarta plaza del grupo X de Tercera división después de haber protagonizado una remontada impresionante desde el pozo de la clasificación.

El empate luchado hasta el último suspiro en Lucena, en el primer partido de 2019, confirmó que las mini vacaciones no han trastornado el espíritu que Rafa Escobar ha ido labrando con este vestuario, que solo ha perdido un duelo (en Utrera) desde el cambio en el banquillo.

La directiva barreña hizo “un esfuerzo” para retener al central Bonaque, el primer refuerzo que llegó a la Villa tras el regreso del técnico cordobés. Es verdad que Escobar ha ido recuperando efectivos poco a poco, a jugadores como Guti, Gustavo, Borrego, Miki... gente que venía de sufrir lesiones y que se ha subido a la rueda de la competición.

El entorno gualdiverde está muy satisfecho con la plantilla y los dirigentes entienden que no es prioritario acudir al mercado de enero. Por lo pronto acaban de llegar dos piezas conocidas en la casa como el barreño Nalys y el linense Álex Trujillo. Sin embargo, de momento, solo están a prueba para que el entrenador vea en qué estado se encuentran y no significa que no se vayan quedar.

Escobar y los suyos cruzarán los dedos para que las lesiones respeten a un equipo lanzado, que el próximo sábado recibe al Coria CF (19:00), a priori con la baja de Dani Goma, que se recupera de una rotura nasal.

Los rivales implicados en la lucha por el playoff de ascenso sí se están empezando a reforzar.