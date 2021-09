La UD Los Barrios afronta este sábado (19:30) una difícil salida al campo del líder Gerena

La Unión Deportiva Los Barrios, que tras dos jornadas aún no conoce la victoria, visita este sábado (19:30) en el Leonardo Ramos de La Rinconada (Sevilla) al CD Gerena, líder del grupo X de la Tercera RFEF, que cuenta sus encuentros por triunfos. Los de la Villa acuden al choque con las dos bajas ya conocidas de Juan Molina y Vinicius, que carecen de licencia porque no han recibido el tránsfer, además de las de Alexis y Segura, ambos lesionados.

La Unión, que cayó en su visita al Xerez CD en el tiempo añadido y empató con el Conil en el San Rafael busca su primer triunfo en un escena nada propicio, porque el equipo de casa, bien respaldado económicamente, no solo es un firme candidato al ascenso, sino que además lo ha demostrado en las dos primeras jornadas, en las que se impuso a Sevilla C (4-1) y al Puente Genil del exbarreño Keko Rosano domicilio (1-2)

Jorge Moreno, entrenador de los de la Villa, reclama a sus futbolistas que den un paso adelante “para no echar de menos los puntos más adelantes” y se muestra convencido de que su escuadra mejorará el balance ante el marco contrario, entre otras cosas con la incorporación de alguno de los hombres con los que no está pudiendo contar.

Con respecto al Gerena dice: “Tiene un presupuesto que hace pensar que va a estar peleando con los más fuertes y además llega con la moral por las nubes, porque vienen de ganar sus dos primeros partidos y somos conscientes de que en su campo va a ser un partido muy complicado”.

El CD Gerena, por su parte, está entrenado por Jesús Galván (ex del CD Utrera) y cuenta en su plantilla con el exjugador de la Real Balompédica Linense Abel Moreno o los del Algeciras Club de Fútbol Javi Medina, Melchor y Antonio Sánchez, amén de tres veteranos de peso como son Catalá (ex del Valencia B, Villarreal, Murcia, Apollon Limasol…), Juan Gómez (ex de Arcos, Xerez DFC, San Roque de Lepe…) y Jairo Caballero (Sporting B, Villanovense, Badajoz, Utrera…),

La Unión ha visitado seis veces al Gerena, con un balance de un triunfo, tres empates y dos derrotas y el partido será arbitrado por el antequerano José Antonio Fernández Barba, que el curso pasado juzgó el polémico Unión-Antoniano, en el que los de casa perdieron 1-3 después de acabar con nueve futbolistas.