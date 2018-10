La Unión Linense desenfunda al alero polaco Majchrzak en Benahavís

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) afronta hoy (19:00) en Benahavís (Málaga) su segundo partido como visitante de la temporada. Ambos conjuntos llegan tras encadenar dos triunfos y comparten la segunda plaza de la clasificación del grupo D-B de la Liga EBA. En los albinegros está previsto el debut del alero polaco Karol Majchrzak, que se incorporó al plantel el pasado martes.

La ULB no se ha dejado engañar por los marcadores y ha comenzado a paliar sus limitaciones con la llegada de un alero. El fichaje de Majchrzak hace más competitivo a un equipo que hoy afronta una dura prueba, por cuento enfrente tendrá a una de las plantillas más compensadas y competitivas de toda la Conferencia Sur. De hecho, desde que está al completo no conoce la derrota.

El entrenador de la ULB, Vicente González, admite que las dos victorias acumuladas en casa ante San Fernando y Tortas del Casar “permiten trabajar con más tranquilidad” pero matiza: “La temporada pasada no fuimos el equipo que queríamos ser hasta que jugamos con Udea en Algeciras en la segunda vuelta y esta campaña no sé cuándo lo podré decir, pero desde luego aún no ha sucedido porque, como todos los equipos, estamos en formación”.

“En nuestro caso además hemos hecho cambios en la plantilla, acabamos de firmar un alero, hemos tenido lesiones y aunque es verdad que es mejor crecer con victorias que con derrotas no hay que perder de vista que necesitamos un tiempo”, recalca.

Vicente González advierte de que Majchrzak va a aportar “algo que el equipo no tenía, un jugador con los hábitos y los roles de un tres”, pero deja claro que es “muy pronto” para pedirle responsabilidades: “Apenas ha hecho tres entrenamientos con nosotros, apenas conoce los sistemas y hagamos lo que hagamos en Benahavís no se podrá hacer un balance justo de su trabajo”, matiza.

El técnico subraya el buen nivel de entrenamiento de sus discípulos y avanza que Carlos Pérez sigue en el dique seco, mientras que Dylan Gómez y Sergio Gil serán duda hasta última hora.

El Benahavís comenzó la temporada sin el malí Diakité y el nigeriano Ogundokun, lo que puede explicar su derrota en San Fernando a manos del Cimbis. Una vez resueltos los problemas de licencias de ambos, el equipo malagueño ha vencido a dos rivales del nivel de Huelva y Córdoba.

El plantel malagueño cuenta con dos norteamericanos y uno de ellos, Jermaine Sanders es, después de tres jornadas, el máximo anotador y el jugador más valorado del grupo D-B de la Liga EBA.