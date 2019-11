Vivió su primer partido fuera del San Rafael la Unión Deportiva Los Barrios, obligado por la resiembra del campo, y no le pudo ir peor. El Puente Genil, que se colocó líder del grupo X de Tercera división tras la victoria, fue precisamente el equipo con el que comenzaron la racha de imbatibilidad como locales los gualdiverdes, en septiembre de 2018, y fue el que le puso fin. La Unión encadenó su quinto encuentro sin ganar y tercero consecutivo sin ver portería.

Los de Pallarés se encontraron superados por el rival en prácticamente todas las facetas de juego. Los cordobeses aprovecharon su altura para ganar los balones altos y los gualdiverdes no fueron capaces de hilar el juego. Y cuando llegaban, no veían puerta. Si a eso se le añade una cuestionable actuación arbitral... el desastre estaba servido.

Los gualdiverdes, a cuyo once volvía Álex Guti, recibieron el primer mazazo en el minuto cinco. El trío arbitral no vio falta en la carga que el exbalono Juan Delgado hizo sobre Gustavo cuando encaraba la portería. El ariete, máximo anotador de los rojillos, no perdonó el regalo cuando se encontró delante de Pablo (0-1).

La Unión debía remar contra corriente desde el comienzo, pero en ningún momento dio la sensación de poder igualar el partido. Es cierto que un minuto después del gol del Puente Genil tuvo una ocasión, cuando a la salida de un corner, entre Dani Guerrero y Oñate enviaron el balón al larguero en una extraña carambola. Pero fue un espejismo.

En la segunda parte Álex Guti se resintió de su lesión y se quedó en la caseta, sustituido por Sergio Romero. No fue el único infortunio que sufrió Pallarés, que también tuvo que sacar del encuentro un poco más tarde a Alberto Ramos por problemas físicos.

El Puente Genil seguía llegando, con Juan Delgado como máximo protagonista. Suyo sería el segundo gol, tras un fallo de Paco Borrego, que no acertó a despejar y el balón lo recogió Luisito, que llevaba unos minutos en el campo. Éste pasó a Juan Delgado, que se la colocó sin oposición defensiva para disparar desde la frontal y meterla colocada al palo izquierdo. Minuto 67 (0-2), partido sentenciado.

Tuvo una buena ocasión para acortar distancias la Unión, pero no estaba el día de cara. Tras un saque de esquina el balón le cayó en el palo izquierdo a Legupín que, más que rematar, dio un pase al mera rival.

Y aún tendría que llegar una última desgracia. Una vez más, Juan Delgado protagonista. En la lucha por el balón volvió a hacer falta sobre Gustavo. Otra vez el árbitro no señaló la infracción y Luisito, dentro del área, puso el tercero en el 76'.

Excesiva derrota para la Unión, que no mereció semejante castigo y tuvo que correr siempre cuesta arriba. Es cierto que fue dominado por su rival durante todo el encuentro, pero el colegiado condicionó demasiado el resultado. Los de Pallarés siguen en la octava posición del grupo X de Tercera división, con 21 puntos, y cruzan los dedos para que en el próximo encuentro como local puedan volver a jugar en el San Rafael.