ULB: hogar, dulce hogar

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) que comparte la penúltima plaza de la clasificación del grupo DA de la Liga EBA con un balance de 2-4, regresa este sábado (19:00) al pabellón de La Línea, en el que no juega desde el 21 del mes pasado y donde cuenta sus dos partidos por triunfos, ante el Enrique Soler B y, no hay que olvidarlo, sobre el líder Jaén FS, Los linenses reciben al CB Marbella, anclado en la zona media de la tabla con 3-3. El partido va a proporcionar la reaparición ante su público después de casi once meses de David Espadiña, que ya ha participado en dos choques, pero ambos a domicilio.

Después de enlazar en la cancha de El Pinar su cuarta derrota consecutiva como visitante, los albinegros han disfrutado, al fin, de una semana casi normal de trabajo, cada vez con más efectivos de la primera plantilla, lo que revierte en una mayor intensidad. La ULB afronta el duelo con los costasoleños con una sola baja, la ya conocida de Juanmi López. Tampoco será de la partida el cadete Álex Caballero, pero en su caso por una buena noticia: está concentrado con la selección andaluza de su categoría.

“Estamos trabajando en la búsqueda de sensaciones, para que esas desconexiones que nos están costando derrota o dejen de existir o, al menos, sean lo más breves posibles para que los rivales no pueden abrir brecha”, reflexiona el preparador, Jesús González, que resta importancia a la clasificación. “Al final estamos a una victoria del cuarto clasificado”, reivindica.

El entrenador hace especial hincapié en la fortaleza demostrada por los suyos cuando ejercen de locales. “Es importante que compitamos durante los cuarenta minutos”, insiste. ”Tenemos que aumentar los automatismos, que ya deberían existir a estas alturas, pero que las lesiones y las ausencias por diferentes causas nos han privado de alcanzar”.

Jesús Gutiérrez entiende que el partido será “complicado” y que el rival “se ha reforzado muy bien con gente de la zona”. “Igual son menos brillantes que en el pasado, pero más sólidos y eso les hace más peligrosos para nosotros, que a veces nos precipitamos en ataque”, analiza.

El entrenador hace “un llamamiento a la afición” para que respalde al equipo en un momento tan delicado de la competición. “Les necesitamos”, recalca.

El CB Marbella, sin triunfos a domicilio

El CB Marbella ha perdido en sus dos únicos desplazamientos, en las canchas de El Pinar y CB Jaén.

Los malagueños explican que buscan en este duelo “consolidar la posición y estilo de juego y escalar en la tabla”.

“El enfoque será explotar su ofensiva y mantener una defensa sólida, elementos clave que han marcado sus victorias anteriores”, añade, al tiempo que advierte que la posición en la tabla de la ULB es irreal.

“Este partido se perfila como un choque de tácticas y voluntades, en el que cada equipo buscará imponer su estilo y aprovechar al máximo las oportunidades. Una victoria aquí podría ser un impulso significativo para cualquiera de los dos equipos en su campaña”, abunda.

El CB Marbella, que no hace tanto militaba en LEB Plata, se ha rejuvenecido esta temporada. Está entrenado por Rai López (ex jugador de Unicaja, Bilbao, Burgos, Ourense, Granada y Básket Navarra) y ha incorporado hasta cuatro exjugadores que la pasada campaña jugaban en el CB Benahavís a las órdenes de Vicente González (ex ULB).

Destacan por su aportación Pedro López y el anotador Adrián Ramírez (Cantbasket 04 de la EBA), sin olvidar a Diego Guaita, que jugó en LEB Oro con Cáceres y Tenerife.

Los horarios de la octava jornada en el grupo DA de la Liga EBA y, al término de los partidos, los resultados y la clasificación, se pueden consultar en este enlace.