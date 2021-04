La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha confirmado este sábado su descenso a la Primera Nacional, al perder en Andújar (79-65) en encuentro aplazado el pasado mes de enero correspondiente a la undécima jornada del grupo D-A de la Liga EBA. Con este revés, que le condena al farolillo rojo, a los albinegros solo les queda pelear en los cuatro partidos a los que harán frente en apenas diez días (tres de ellos a domicilio) para lograr el mayor número posible de triunfos y posicionarse lo mejor posible de cara a una posible repesca.

La ULB se presentó en su encuentro en Andújar sin su base americano Michael Pannagio, que casi de forma unilateral decidió abandonar el plantel para aprovechar una oferta que llegó desde Italia.

Descabezado, el equipo albinegro comenzó encajando un parcial que le colocó 16-7 y a partir de ahí fue siempre a remolque. En el último cuarto tuvo minutos de lucidez, llegó a recortar a nueve puntos, pero a esas alturas faltaron aplomo y fuerzas para completar una hipotética remontada que hubiese aplazado su adiós matemático a la categoría.

La mejor noticia del encuentro para los linenses fue el regreso del algecireño Hugo Tavío, que a pesar de volver tras lesión se convirtió con once puntos en el segundo mejor anotador de los visitantes, solo por detrás de David Espadiña, que en medio de esta zozobra siempre se muestra como un valor seguro.

El conjunto de La Línea vuelve a jugar el próximo miércoles, día siete (20:00) en Benahavís, también en partido aplazado.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

El estado actual de la clasificación en el grupo D-A de la Liga EBA se puede consultar en este enlace.