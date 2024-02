Vicente González-ULB: como decíamos ayer

El malagueño Vicente González dirige este domingo (18:00) cuatro de febrero, en Jaén, ante el líder del grupo DA de la Liga EBA, su primer partido como entrenador de la Unión Linense de Baloncesto (ULB)... casi cuatro años después de haber abandonado un cargo que ya ejerció desde 2016 a 2020. Los de La Línea acuden con los once jugadores seniors del plantel y a pesar de la abismal diferencia clasificatoria el nuevo entrenador advierte que los suyos no van derrotados de antemano.

La ULB pone este domingo fin, con la visita al líder Jaén FS, a una de las semanas más intensas de las últimas campañas. A última hora del lunes Europa Sur daba a conocer la dimisión de Jesús Gutiérrez, después de que el equipo encajase su segunda derrota en casa ante un rival directo, situándose a la orilla del farillo rojo. Un mal trago, porque el barreño había hecho méritos para merecer mejor suerte.

Apenas unas horas después este medio también desvelaba el regreso de Vicente González, el técnico que había llevado a la escuadra tres veces de manera consecutiva a la fase por el ascenso a LEB Plata. El desembarco del nuevo entrenador no ha podido ser más fácil. Y es que en el plantel permanece media docena de jugadores que ya estuvieron a sus órdenes en aquel primer periplo en la entidad.

A ellos se suman los dos canteranos de la primera plantilla, el cadete Alejandro Caballero y el junior Nico de Andrés, que por entonces competían en mini-básket con el mismo entrenador en su banquillo.

Vicente González alaba el esfuerzo que han realizado los jugadores durante la semana. “Los he visto muy bien, con muchas ganas de revertir la situación y de que llegue la hora del partido”, recalca. “Solo tengo palabras de agradecimiento”.

“¿El rival? Los calendarios y los momentos no se eligen. Durante una temporada tienes que estar preparado para afrontar cualquier partido y nosotros nos sentimos fuertes como para competir con cualquiera. Ya luego el partido nos dirá si podemos o no ganar, pero nosotros no vamos pensando que éste es uno de esos partidos que se pueden perder”.

“El líder tiene un equipo veterano, con jugadores que conocen la competición, que en su pista se hace especialmente fuerte”, analiza el técnico, que esta misma temporada ya cayó en el escenario del choque de este domingo, entonces como preparador del CB Benahavís. “Arrancaron bien y han mantenido una buena dinámica”.

El Jaén FS llega a este encuentro dolido después de que el revés en Rincón de la Victoria ante el Novaschool de la pasada jornada le haya llevado a compartir el liderato. El primer clasificado aún no conoce la derrota en su pabellón.

