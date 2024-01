Jesús Gutiérrez dimite como entrenador de la ULB

El barreño Jesús Gutiérrez ha presentado este lunes su dimisión irrevocable como entrenador del equipo de Liga EBA de la Unión Linense de Baloncesto (ULB), cargo que ostentaba desde que el dos de diciembre de 2020 relevase en el cargo a Juan Antonio Cabeza.

La mala temporada de la ULB, que comparte con CB Armilla y Benahavís la última plaza de la clasificación del grupo DA de la Liga EBA, se ha llevado por delante a su entrenador, Jesús Gutiérrez.

El equipo de La Línea venía de enlazar tres derrotas consecutivas -dos en casa ante rivales directos como Murgi El Ejido y CB Armilla- y presenta un balance de 4-11 después de una campaña muy accidentada en la que apenas ha podido disfrutar de continuidad en los entrenamientos. Los albinegros no han logrado una sola victoria fuera de casa.

La directiva ha asumido la decisión del preparador y este mismo lunes ha comenzado en la búsqueda de su relevo, que de llegar en el transcurso de esta semana tendrá la difícil papeleta de debutar el próximo domingo (18:00) en la cancha del líder del grupo DA, el Jaén F.S, que además viene de cosechar una de sus cuatro derrotas.

“El club y yo hemos entendido que el equipo necesita un cambio para que se produzca una reacción para la que aún hay tiempo, porque quedan nueve partidos, cinco de ellos en casa”, explica Jesús Gutiérrez.

“A mí solo me queda agradecer a la ULB la oportunidad que me brindó y a toda la gente con la que he trabajado, tanto entrenadores en el equipo de EBA como Román, Evaristo, Guille, Emilio y todos los de la cantera) como también a todos y cada uno de los jugadores de los cuales he aprendido una barbaridad”, añade.

“A pesar de que ahora es un momento difícil no puede sino valorar positivamente todo lo que me llevo de estos tres años y medio” se despide. “La ULB es una familia y siento no poder seguir ayudando, pero si soy honesto creo que es lo que ambos necesitamos”.

Jsús Gutiérrez, natural de Los Barrios, es profesor de educación física de Secundaria. Es licenciado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como entrenador de nivel II.

El técnico llegó a la entidad de La Línea avalado por una dilatada trayectoria en las canteras de Fundación CB Granada, CD Montera de Los Barrios y CB Ciudad de Algeciras antes de recalar en al ULB. Además, ha colaborado con la Federación de Cádiz en la dirección de selecciones provinciales.