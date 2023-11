Udea desenfunda a Igbanugo en su visita a La Roda

Udea se aferra a la mejoría experimentada en su derrota ante el colíder para tratar de inaugurar su casillero de victorias en la visita de este sábado (19:00) a La Roda en el Juan José Lozano Jareño. El equipo de Javi Malla encara la sexta jornada liguera de la Conferencia Oeste de la LEB Plata con luz verde para el debut de Etham Igbanugo, el nuevo exterior del equipo de Algeciras.

Sin apenas descanso tras el encuentro del pasado miércoles en casa, Udea emprende un largo viaje con la ilusión por encima del cansancio. Los algecireños solo tienen la baja segura del lesionado Miki Ortega y podrán desenfundar al estadounidense Etham Igbanugo, una vez solventados los problemas burocráticos. El tirador criado en la NCAA universitaria está llamado a aportar puntos en una plantilla que ante el Ciudad de Huelva mostró una notable mejoría en ataque.

"Vamos a intentar conseguir esa primera victoria que ya quite un poco esa sensación que estamos teniendo en el inicio de la competición porque la liga no espera", manifestó Javi Malla, consciente de que la primera victoria no puede demorarse más con el 0-5 en la tabla.

"La Roda está también ahí luchando en este tramo de la competición, con un equipo nuevo casi entero con respecto al año pasado, hombres importantes en el juego interior... Es un rival que compite en todas las pistas y será un partido difícil", aventura el técnico algecireño.

"Nosotros, como ya hemos demostrado en casa frente al líder, ya tenemos herramientas para conseguir cosas fructíferas y con esta ilusión vamos al viaje", asegura Malla. "Estamos con la conciencia puesta en que el equipo va evolucionando por partido. La victoria que se nos está yendo en los finales pero, cuando caiga de nuestro lado, estamos seguros que llegarán otras más".

La Roda se encuentra clasificada con un balance de 1-4. Los albaceteños arrancaron con dos derrotas, lograron su primer triunfo en la pista de Huelva Comercio y han vuelto a encadenar dos reveses, el más reciente en su visita a Morón.

El conjunto entrenado por Antonio Javier Moya ha cedido sus dos compromisos como local contra Juaristi y Almansa, aunque en ambos casos por muy escasa diferencia.

