Juan Quirós repite como campeón de España súper senior

Juan Quirós vuelve a reinar como campeón de España súper senior. El golfista guadiareño se ha alzado con el título por segunda vez consecutiva del Costa del Almería Campeonato de España de Profesionales súper senior de golf, disputado en el recorrido de Aguilón Golf.

Juan Quirós plasmó en la jornada final un dominio abrumador en la categoría súper senior para mayores de 65 años. Ganador de la pasada edición, el de Guadiaro revalidó su título "jugando de escándalo. Así jugué la semana pasada y así he jugado ésta".

Los comentarios de los jugadores, halagadores para el campeón, significaban que "juega en otra liga", a lo que el guadiareño respondía con razón: "claro, he ganado y todos dicen que era lo esperado, pero si no gano los comentarios hubiesen sido negativos. Y la verdad es que con ser favorito no se gana; se gana jugando bien, y yo lo he hecho", sentenciaba.

Juan Quirós ha completado el torneo con tres vueltas bajo par, inalcanzables para el resto. Lo cierto es que el veterano, además de jugar muy bien (seis birdies, tres consecutivos para acabar el torneo), ha disfrutado de una final cómoda, porque quien más le podía apretar, José Dávila, no pudo culminar sus aspiraciones: tuvo dos súbitos ataques de yips que le bloquearon el movimiento y en el 5 le costó un doble bogey y en el 13 un 10 con tres bolas fuera de límites que sentenciaron su vuelta.

Solo una vuelta bajo par más se ha firmado en la final, a cargo del gallego José Antonio Salgado, que ha logrado ascender hasta la segunda plaza de forma muy meritoria con un buen 70 después de firmar cinco birdies, su mejor vuelta en el torneo.

Emilio Rodríguez, con su segunda tarjeta al par, ha terminado tercero en Aguilón Golf, a pesar de comenzar con dos sobre par en el hoyo 4. Luego enmendó el resultado y acabó con un birdie en el 18 que le enviaba al tercer escalón del podio.

El tinerfeño Luis Claverie ha conseguido finalmente su primera victoria en un Campeonato de España al alzarse como el mejor en la categoría senior para mayores de 50 años. Luis Claverie salió a la final compartiendo liderato con el cántabro José Manuel Carriles, igualdad que se mantuvo con el error mutuo en el hoyo 1. Pero fue la única licencia que se permitió el canario, que dio una gran muestra de mantener la serenidad en los malos momentos y se fue distanciando en la clasificación de forma paulatina pero constante.

