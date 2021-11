Gisela Pulido, tercera tras la primera jornada en Fuerteventura

La tarifeña de origen catalán Gisela Pulido culminó este jueves en tercera posición la primera jornada de prueba de las Series Mundiales de kitefoil que se está celebrando en aguas de Jandía, en la isla canaria de Fuerteventura y que culmina este sábado. La diez veces campeona del mundo de kiteboarding freestyle solo fue superada en el arranque de la competición en aguas majoreras por la francesa Poema Newland, líder, seguida de la inglesa Ellie Aldridge.

"Dentro de lo que cabe ha estado bastante bien, aunque he cometido bastantes fallos que quiero mejorar. Pero estoy contenta en general con cómo me ha ido, sobre todo porque he conseguido salvar situaciones complicadas", declaró Gisela Pulido, que se mide con los mejores del mundo en la Fuerteventura Kitefoil World Series 2021. En el horizonte, los Juegos Olímpicos de París 2024, donde esta modalidad se va a estrenar en el programa.

Tras no poder competir el miércoles, el jueves las condiciones de viento sí permitieron realizar seis mangas seguidas. Se pudo presenciar una espectacular carrera de cometas entre el medio centenar de riders procedentes de más de 15 países que volaban literalmente sobre el agua gracias al hydrofoil que tienen en sus tablas.

"Ha sido el escaparate del kiteboarding que todos esperábamos. Con el auge del hidrodeslizador, estas carreras se han convertido en algo único que también veremos en París 2024", comentó Manuel Martínez, presidente del club Canakite Experiences y organizador del evento majorero.

En la categoría masculina, el valenciano Alejandro Climent consigue posicionarse entre los 15 mejores de la clasificación general. El actual campeón de España de Fórmula Kite 2020 se enfrenta a competidores de élite de diferentes partes del mundo como los franceses Axel Mazella o Theo de Ramecourt, quienes han destacado en las ediciones anteriores.