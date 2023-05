Algeciras: el entrenador del Aurysport infantil intimida al árbitro... tras participar en la sentada contra la violencia

El colegiado Juan Manuel Jiménez ha comunicado este sábado a la Asociación Algeciras de Fútbol Base -por su condición de organizadora de la competición- que el entrenador del Aurysport CD de categoría infantil, Ángel Ramajo, le insultó, intimidó y deslizó la frase “vas a tener que hacer sentadas todos los fines de semana” tras el encuentro que su equipo disputó el pasado viernes en las instalaciones de La Menacha con el Deportivo Algeciras y en la que fue eliminado en la fase previa de la Copa. Lo curioso del caso es que el técnico había participado en la sentada previa al choque en la que, como en el resto de campos del Campo de Gibraltar y de toda Andalucía, se mostraba la solidaridad con el colectivo arbitral y la repulsa a cualquier forma de violencia.

De acuerdo a la versión facilitada a Europa Sur por el propio trencilla, el partido ya arrancó con problemas, puesto que muy pronto se vio obligado a parar el juego durante unos cinco minutos porque una persona que no había aportado licencia ni estaba identificada se negaba a abandonar el banquillo del Deportivo Algeciras.

Luego, llegado el minuto 20, “en una falta sin más en el centro del campo, el entrenador del Aurysport me pidió a gritos que mostrase una tarjeta amarilla” y en vista de que el colegiado no lo creía oportuno “empezó a pegarle patadas a las botellas de agua y puñetazos al banquillo, así que lo expulsé”.

Finalizado el encuentro y siempre de acuerdo a los datos facilitados por el colegiado, Ángel Ramajo abrió la puerta de la caseta y, sin permiso, accedió a la misma “en tono poco amistoso”.

“Empezó a decirme que yo no tenía educación, que no era buena persona y a señalarme con el dedo pegado a la cara”, narra Juan Manuel Jiménez. “Le pedí repetidamente que abandonase el vestuario pero no atendía a razones. Un aficionado intentó sujetarle desde la puerta".

"Al ver al delegado de campo, que estaba fuera, le pedí que se llevase al entrenador y hasta que lo consiguieron me insultó y me dijo una frase que yo entiendo como una amenaza, pero que no deja de ser una interpretación: “Vas a tener que hacer sentadas todos los fines de semana””.

“Creo que es justo que se haga constar que los responsables del Atlético Algecireño [el club nodriza del Aurysport] no solo me protegieron y ayudaron a que el entrenador se marchase, sino que me pidieron que reflejase todo lo sucedido en el acta y se brindaron a ir a prestar testimonio si fuese necesario”, finaliza.