Los socios del Xerez CD mantienen la esperanza de que el histórico conjunto azulino solucione este jueves el bloqueo federativo que le impidió jugar la primera jornada, el equipo pueda concurrir a la segunda y evitar ser descalificado de la competición en el grupo X de Tercera división. En el Ecija Balompié, que está en la misma situación, los jugadores han comenzado a movilizarse para buscar equipos después de que el máximo accionista. Gómez Mariscal, no haya efectuado el depósito en la Andaluza en el tiempo acordado.

En caso de que ambos equipos tuviesen que abandonar la competición, el grupo X de Tercera, en el que milita la UD Los Barrios, quedaría reducido a 18 competidores y el número de descensos quedaría reducido.

Con confianza pero sin confianzas, así explica Daniel Lamparero en Diario de Jerez cuál es la situación del Xerez CD, el de toda la vida.

Esa fue la conclusión que sacaron los aficionados del Xerez CD que en buen número se congregaron este lunes en Carrefour para asistir a la reunión informativa en la que Juanmi Becerra y Adolfo Sánchez, de Afición Xerez CD, y Juan Luis Gil ‘Titín’, de los Hools, expusieron la situación del Deportivo, que ha de levantar el bloqueo federativo esta semana para poder competir el domingo y así evitar una segunda incomparecencia que supondría la expulsión de la competición, lo que agravaría el ya de por sí complicado panorama de la entidad y podría propiciar su desaparición.

En la reunión, a la que asistió Juan Carlos Gómez, entrenador del primer equipo, y futbolistas de la plantilla, se repasó lo que se ha venido repitiendo estos días, lamentando la actitud del Ayuntamiento, acreedor del club (3,6 millones), porque un equipo de fútbol sin terreno de juego no puede generar ingresos; la queja no es tanto que den campo gratis -ni por supuesto pedir dinero al Ayuntamiento- sino que no se negocie una compensación por la deuda, precisando que el club sí tiene consejo de administración aunque hay que renovarlo ya que figuran Ricardo García y Juan Bastos, añadiendo que sí hay comunicación oficial entre el club y el consistorio, como en la planificación de los entrenamientos y los partidos.

El principal escollo está en la negociación de la deuda con la AFE, que supone cerca de un 80% de los 130.000 euros que el Xerez CD debe abonar para el desbloqueo. “No es una reunión para pedir dinero”, subrayó Becerra, “sino para buscar soluciones. Quiero ser optimista pero no me puedo quedar ahí”.

En medio de ese ambiente la Policía Local, en colaboración con la vigilancia municipal ubicada en el Servicio de Deportes, ha identificado al presunto autor de las pintadas amenazantes realizadas la madrugada del domingo en el exterior del estadio municipal Chapín.

Estos hechos han sido denunciados en la Comisaría de la Policía Nacional y tanto la alcaldesa, Mamen Sánchez, como la primera teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, han ampliado tal denuncia en la referida Comisaría. En la pared dele estadio aparecía la palabra “muertas” junto a su nombre.

Por lo que se refiere al Écija Balompié y según información facilitada por Estadio Deportivo los jugadores ya se han rendido. Varios de ellos han comenzado este martes a entablar conversaciones con clubes para incorporarse a los mismos porque dan por hecho que el conjunto astigitano dejará de competir.

Gómez Mariscal, máximo accionista de la entidad, ni ha depositado el dinero ni ha dado a conocer el nombre del supuesto socio que iba a salvar al conjunto. El futuro de los sevillanos es cada vez más oscuro.