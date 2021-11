La UD Los Barrios pierde en el campo del colista y cae a puestos de descenso (3-1)

La Unión Deportiva Los Barrios ha vuelto a la espiral de resultados adversos que protagonizó al comienzo de temporada. El equipo de la Villa ha caído este domingo en el campo del hasta esta jornada colista UD Tomares (3-1), enlaza su tercera derrota consecutiva y vuelve a verse afincado en los puestos de descenso del grupo X de la Tercera RFEF.

Desde que comienzo del choque el Tomares mostró más intensidad, aunque el equipo de Jorge Moreno capeó el temporal sin pasar especiales apuros hasta la media hoy, cuando Amaya estrelló el esférico en el larguero. Era un aviso a navegantes en toda regla.

En el 38' llegó el primero de los de casa, obra de Javi Apolinar, que rentabilizó un centro de Sergio Buzón. Y a renglón seguido Guille Solis hizo el 2-0.

La reacción que necesitaba la Unión no terminó de producirse. Los cambios no produjeron una mejoría sensible y en el 58' Sergio López hizo el 3-0 que dejaba el choque visto para sentencia. Eso sí, los visitantes hicieron el mal llamado gol del honor por medio de Juan Segura. Quedaba media hora por delante, pero el triunfo local nunca peligró.

La UD Los Barrios, que vistió de blanco, cierra un periodo de tres partidos en los que ha encajado 12 goles, ha anotado dos y no ha sumado un solo punto. Y en la próxima jornada llega al San Rafael un CD Utrera afincado en puestos de liguilla.

Los resultados de la duodécima jornada en el grupo X de Tercera RFEF y la clasificación se pueden consultar en este enlace.