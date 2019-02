Carlos Ríos: "Ha sido gratificante como me han recibido en Los Barrios"

El entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, Carlos Ríos, vuelve a cruzarse el próximo domingo con el Xerez CD. La pasada temporada, el entrenador sanluqueño ya se midió a su exequipo dirigiendo a los de la Villa y le ganó la partida en un encuentro agónico disputado en El Torno (0-1), una cita en la que ambas escuadras luchaban por la permanencia. Acaba de aterrizar en el San Rafael tras la marcha al Europa de Gibraltar de Rafael Escobar. Con los gualdiverdes cuartos, espera una cita complicada, sueña con la fase de ascenso y asegura que hay ocho equipos para cuatro puestos.

-¿Qué pensó cuando le llamaron para suplir a Rafael Escobar en un equipo que marcha cuarto en la Liga?

-No me esperaba la salida de Rafael pero estas cosas pasan en el fútbol. Todo hay que pensárselo pero tampoco me lo pensé demasiado, más vueltas le di a la oferta la temporada pasada. El sí fue más rápido que hubiese sido en otras circunstancias.

-¿Cómo se ha encontrado a la plantilla?

-Bien. El estado de ánimo de un equipo que es cuarto debe ser bueno a la fuerza y mucho más si tenemos en cuenta que empezó mal, que llegó a ser colista y que su objetivo no era el de estar arriba. No tiene nada que ver cómo me he encontrado al equipo y al club esta temporada que la pasada, todo es diferente. Hay que tener en cuenta también que Los Barrios viene de tener que luchar por la permanencia en las últimas tres o cuatro temporadas y para todos, directiva, equipo y afición es un subidón. Todos estamos ilusionados.

-Sin tiempo ni para aterrizar llegó el Espeleño y goleada...

-Lo importante era el triunfo y se logró. Nos marcaron antes pero supimos reaccionar porque la plantilla es experta y trabajó para ello pero hay cosas que debemos mejorar. También fue importante el apoyo de la grada. A nivel personal, al margen del deportivo, me llena de satisfacción el recibimiento que me ha dado la directiva, la plantilla y la afición. Ha sido espectacular, es muy gratificante.

-¿Cómo se espera el partido ante el Xerez CD?

-Va a ser muy difícil, el Xerez tiene buenos jugadores, conocemos su potencial. Además, hay un grupo de buenos equipos que optan a estar arriba pero hay otros rivales que no están tan arriba por circunstancias, que en noventa minutos te pueden ganar. Fui a ver el lunes el Cabecense-Algeciras y antes del gol del Algeciras, el Cabecense tuvo una clarísima, ganó en el noventa. Insisto, en un partido todo puede pasar, tenemos jugadores que han estado allí y todo eso hace que exista un plus de motivación por ambas partes. Vi el partido de la primera vuelta y no me espero a un Xerez muy distinto en cuanto a la forma de jugar, aunque ahora se notará más el sello de Nene. Lo vuelo a recalcar, es un equipo muy competitivo, con buenas individualidades y lo vamos a tener complicado para ganar.

-¿Hay claves para ganar un encuentro de este tipo?

-Ojalá las supiera, más que claves hablaría de detalles. Estos partidos suelen ser muy igualados y hay que cuidar todos los aspectos, no podemos cometer errores que provoquen goles, aprovechar los despistes del contrario. En noventa minutos ya he comentado que puede pasar de todo.

-¿Le hubiese gustado más jugar en La Juventud que en La Granja?

-Con todos los respetos para La Granja, que está muy bien con el cambio de césped, sí. No es lo mismo césped natural que artificial, igual que prefiero Chapín a La Granja, es lógico. Lo que importa es ganar pero el escenario importa, a todo el mundo le gusta más el césped natural por muy bien que esté conseguido el artificial.

"Puede pasar de todo, que el Cádiz B que es líder caiga y que el Xerez DFC que es octavo termine primero"

-¿Se ha atrevido a echarle un vistazo al calendario que les resta?

-No, queda un mundo. Siempre se recurre al tópico del partido a partido pero es que es la realidad. Tenemos que centrarnos en cada semana, en trabajar bien en cada entrenamiento, intentar preparar bien los encuentros y ya está. Yo he sido siempre así, no soy muy partidario de hacer cuentas, ni de calcular cuantos puntos podemos necesitar. Hay que ir sumando el mayor número de puntos posibles y más adelante ya veremos.

-¿Es usted de los que piensan que el grupo X esta temporada es más duro que nunca?

-Sí, es durísimo. Hay muchísimos equipos con un nivel importante y cualquiera puede optar a jugar la fase de ascenso. La campaña pasada, por ejemplo, había muy buenos equipos pero no había tantos candidatos y, afortunadamente, nosotros somos uno de ellos.

-¿Cree que la clasificación aún cambiará mucho?

-Hay ocho equipos para cuatro plazas porque creo que la Lebrijana, aunque en el fútbol nunca hay que descartar nada, se ha quedado un poco atrás y no sé si le va a dar tiempo. De esos ocho equipos hasta puede salirse el Cádiz B que va líder y quedar primero el Xerez DFC que es el octavo. Quedan catorce partidos, hay mucha igualdad, encadenas varios triunfos seguidos y te destacas. Lo que sí digo es que no veo a ningún rival que se vaya a clasificar sobrado, veo mucha igualdad. La temporada pasada sucedió con el Sanluqueño y cuando llegué al Alcalá me pasó igual. Quedamos primeros y nadie apostaba por nosotros.