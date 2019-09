La algecireña Laura Gil (Llopis Sevilla) regresa a la selección española femenina de balonmano-playa. La especialista defensiva formará parte de las Guerreras de la Arena que tomarán parte en la primera edición de los ANOC World Beach Games 2019, que se disputarán en Doha (Catar) del 11 al 16 del próximo mes octubre. Laura Gil volverá a enfundarse la indumentaria del equipo nacional después de que un error burocrático le impidiese participar el pasado verano en el Europeo de dicha modalidad.

El Área Técnica de la Real Federación Española de Balonmano publicó este martes la lista de nueve jugadoras elegidas para representar a las Guerreras de la Arena en la primera edición de los ANOC World Beach Games 2019, una especie de olimpiada de deportes de mar. En dicha relación se encuentra Laura Gil.

La noticia se hace pública el mismo día que el BM Ciudad de Algeciras confirma su renovación por el equipo femenino de la entidad de balonmano en pista. La algecireña defendió en su día los intereses del Balonmano Tejina de la División de Honor Plata, pero regresó a casa para compatibilizar el deporte con su formación académica.

La lista completa de las jugadoras que acuden a los ANOC World Beach Games 2019 está integrada por: Sonora Solano (Ciudad de Málaga), Cristina Tornero (AM Team Almería) como porteras; Inma Navarrete (Ciudad de Málaga) como especialista; Andrea Galván (Llopis Sevilla) es el ala izquierda mientras que Alba Díaz (AM Team Almería) y Alba Toro (Maruja Limón Agerul) ocupan las plazas en el ala derecha: Mónica Cámara (Alcalá) es el pivote, Laura Gil (Llopis Sevilla), Luisa García Toro (AM Team Almería) comparten puesto como especialistas defensivas.

Tras el inesperado fallecimiento del seleccionador nacional Diego Carrasco el pasado verano, será Juan Carlos Zapardiel el que ocupe este cargo de forma eventual. Serán tres las novedades con respecto a las jugadoras que participaron en el pasado Campeonato de Europa de Stare Jablonki 2019: Sonora Solano, guardameta internacional en 14 ocasiones con las Guerreras de la Arena; Alba Toro y la propia Laura Gil, con experiencia en las categorías inferiores de la selección española de balonmano playa, sumando varias medallas a nivel continental.

Las Guerreras de la Arena quedaron encuadradas en el Grupo B de estos ANOC World Beach Games 2019, en el que se enfrentarán a Grecia, Polonia, China, Australia y Vietnam. En el otro grupo, el A, estarán las selecciones de Brasil, Dinamarca, Hungría, Argentina, Estados Unidos y Túnez.

Los cuatro primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán en cuartos de final, paso previo a la lucha por las medallas en esta primera edición de este evento.

Casi un centenar de países competirá en las 13 competiciones de deportes de playa que tendrán como escenario las playas de Katara y en los complejos deportivos de Al Gharafa Beach Club y Aspire, ya que, desde el pasado mes de junio, Qatar pasó a ser sede oficial de los Juegos Mundiales recibiendo el testigo de San Diego (EE. UU).