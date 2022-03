El Ciudad de Algeciras afronta en cuadro su visita al Sanse

El BM Ciudad de Algeciras visita este sábado 12 de marzo (19:30) al BM Sanse en el pabellón Valvanera de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes en encuentro de la vigésimo segunda jornada del grupo F de la Primera Nacional de balonmano. Los algecireños comparecen al duelo con siete bajas, lo que les lleva a desplazar a ocho jugadores del primer equipo, dos del filial y cuatro juveniles. tres de los cuales debutan en la competición. El choque se puede seguir en directo por el Canal Youtube del conjunto de casa.

Después de dos semanas en las que había roto con una racha de tres derrotas, el Ciudad de Algeciras afronta el desplazamiento a San Sebastián de los Reyes en cuadro.

“La victoria en Melilla nos ha relanzado porque nosotros defendemos que ni éramos tan buenos cuando enlazamos cinco victorias ni tan malos cuando perdimos tres partidos seguidos, pero la pena es que el buen ambiente que hay en los entrenamientos no se vea reflejado en una convocatoria completa porque no hay que olvidar que no somos un conjunto profesional”, defiende el preparador, Alejandro Ledesma.

“Ahora vamos a jugar ante un rival ante el que se entiende que debemos tener opciones, pero salimos a las ocho de la mañana y las diez horas de ida y las ausencias somos conscientes de que nos pueden pasar factura”, recalca.

Son bajas por lesión Jesús Lozano y Juanma Cruz, mientras que se tienen que quedar en casa porque tienen que atender a sus obligaciones laborales: Samu Rodríguez, Víctor Rodríguez, Adri Santamaria, José Ignacio Chicón y Curro casal.

Ante este cúmulo de ausencias Alejandro Ledesma, ha reclutado a dos jugadores del filial, Alejandro Azor y Yeray Hernández y así como el meta conjunto juvenil Ale González, a quien acompañan tres compañeros de camada que afrontan su debut en el presente curso: Jaime Sánchez, Alberto Sanz y José Carlos Jiménez.

Los de casa, que ya tienen la permanencia poco menos que garantizada (a falta de la confirmación matemática) afronta este encuentro después de haber vencido en cinco de sus últimos seis compromisos en casa (los cuatro más recientes, de manera consecutiva).

Los horarios de la vigésimo segunda jornada en el grupo F de la Primera Nacional y, posteriormente, los resultados y la clasificación se pueden consultar en este enlace.