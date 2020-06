El preparador de Udea Algeciras Javier Malla ha sido uno de los ponentes en las I Jornadas de Formación de Entrenadores organizada por la Escuela de Baloncesto Juventud de Ceuta y que se desarrolla desde el pasado lunes a través de la plataforma digigal Zoom. Ésta es la primera actividad que lleva a cabo dicha entidad después de reconvertirse de club federado, a escuela.

El algecireño Javier Malla, que protagonizó la tercera ponencia, habló sobre uno de sus apartados favoritos del básket, los fundamentos defensivos.

El entrenador del equipo de Algeciras de LEB Plata explicó el trabajo de equipo y puso un caso, la colmena como objetivo común, trabajo programado, apoyo continuo y desgaste por goteo así como conocer, mecanizar y ejecutar el dominio de la técnica individual, según detalla El Faro de Ceuta.

En la charla sobre fundamentos defensivos el técnico de La Bajadilla se entretuvo en la toma de decisiones, la visión frontal y periférica, la defensa antes, durante y después del bote, defender la casa, las líneas de pase, el lado fuerte y débil, las ayudas y rotaciones y la denominada tela de araña.

Javier Malla acabó hablando sobre la gestión de las faltas, la defensa del balón y no del cuerpo (no avanza, no piensa, y el concepto de las medias faltas), y los bloqueos directos e indirectos y el bloqueo del rebote.

Antes de Malla ya habían llevado a cabo clases el acreditado técnico caballa Juanma Delgado y el entrenador del Ciudad de Córdoba, Antonio Navas y aún quedan por hacerlo: Raúl Fernández, Miguel Ángel Hoyo, Ángel Carmona, Bianca Beiso y Pablo Coleffi .