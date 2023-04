El fútbol se descubre ante el tarifeño Juan Hoyos

Juan Hoyos Villalta (Tarifa, 15/08/1969) fue el precursor de una generación de tarifeños que, forjados por el añorado Antonio López Púa, brillaron en diferentes clubes del Campo de Gibraltar. En el caso del atacante, siete campañas en la Real Balompédica Linense (con la que participó en una fase de ascenso a Segunda en la campaña 1991-92 y en un descenso), cuatro en el Algeciras Club de Fútbol (con el que subió a Segunda y volvió a descender) y una en la Unión Deportiva Los Barrios, además de haber defendido los colores de su UD Tarifa (al principio y al final de su carrera), el Mármoles Macael y el Barbate. El próximo domingo los veteranos del Tarifa y de la Balona le brindarán un homenaje desde las 11:30 en su casa, donde ahora trabaja en el mantenimiento de una conocida empresa hotelera y, paradojas de la vida, apenas tiene relación con el balompié.

Dos exbalonos, el tarifeño Javier Morales y el linense Juan Luis Acris gestaron este reconocimiento a este introvertido futbolista que ahora ve la luz. “La verdad es que no pensé que iba a tener tanta repercusión, estoy muy ilusionado”, confiesa Juan Hoyos, quien, lejos de meterse en laberintos, vaticina que sus dos exquipos, Balona y Algeciras, lograrán la permanencia en Primera Federación. "A veces la rivalidad no nos deja verlo, pero eso es bueno para todos".

“No dejo de reconocer que yo siempre he sentido algo especial por la Balona, porque fue el equipo que me brindó la oportunidad de llegar al fútbol profesional. Aquel paso supuso mucho para mí tanto personal como deportivamente”, confiesa. “Y además la afición de La Línea siempre me ha tratado muy bien. Mira que han pasado años y aún hay gente que me ve en cualquier sitio, me saluda y me habla de aquellos tiempos con mucho cariño”.

“Pero ojo, que en el Algeciras también viví momentos muy bonitos, incluido un ascenso”, puntualiza de inmediato para no dejar resquicio a los malos entendidos.

“¿Compañeros? Es que sé que al final voy a meter la pata porque se me van a quedar muchos atrás”, asegura. “Yo jugué con Manolo Mesa, con todo lo que eso supone para cualquier futbolista, pero tengo un recuerdo entrañable del Chato [en referencia al exbalono Juan Arias] que fue compañero de habitación durante un par de temporadas y me daba muy buenos consejos. Siempre estaba pendiente de mí".

“Después no puedo olvidar a Manolito Sotil, Casasola, Báez, Feernando Gallego con los que coincidí en la Balona y en Algeciras y con los que sigo manteniendo relación... García Cazorla, por no hablar de Juan Antonio y Jose El Negro, a los que todos recordamos con tanto cariño...”, abunda sin poder evitar emocionarse cuando se refiere a estos dos últimos.

“Y por supuesto es imposible olvidarme de mis paisanos los de La Quinta [La Quinta del Guzmán, como el periodista tarifeño Ildefonso Sena bautizó a aquella camada de valores albinegros], con Sixto, Morales, Pedro García, Perico... que llegaron a La Línea cuando yo ya estaba allí y que formábamos una pequeña familia”, alarga. “Así y todo sé que después me vendrán muchos más nombres a la cabeza. Tuve mucha suerte, grandes compañeros y a todos les guardo un enorme respeto”.

Cuando se le pregunta por los técnicos, Juan Hoyos se vuelve un poco más selectivo. “Es que en las dos etapas, en Balona y Algeciras, estuve con Baby. Yo diría que fue él quien me crió deportivamente. También estuvo Manolín... muchos y todos excepcionales, pero Baby es para mí alguien diferente”.

El tarifeño echa los ojos atrás y sostiene que el “fútbol de hoy en día no tiene nada que ver” con la etapa en la que le tocó competir, en la década de los noventa del pasado siglo y en el arranque de éste. “Hasta las aficiones apretaban de manera diferente. Pasa igual con los futbolistas, son atletas todos”.