El exjugador de la Real Balompédica Linense y exentrenador del Algeciras Club de Fútbol Emilio Fajardo está convencido de que el equipo de La Línea finalizará en una de las tres primeras posiciones del grupo IV-A de la Segunda división B (lo que concede el derecho a pelear por el ascenso a Segunda A y garantiza una plaza en la Liga Pro de nuevo cuño), mientras que el del Nuevo Mirador ocupará plaza entre la cuarta y la sexta (es decir, los que pugnan por jugar la 2021-22 en la Liga Pro, que será denominada Primera RFEF)

Eso es, al menos, lo que afirma en un análisis como analista de Entrenadores Fútbol España, en el que subraya que el equipo de Antonio Calderón (al que según la transcripción se refiere como Linense) juega “al límite” y el de Salva Ballesta lo está “haciendo muy bien”.

Para Fajardo, en el grupo A son favoritos Marbella, Recreativo de Huelva y Balompédica y en el B lo con Córdoba, UCAM y Real Murcia.

El artículo íntegro publicado este viernes seis de noviembre en el mencionado portal bajo el título “Marbella, Recre, Balona, Córdoba, UCAM y Murcia lucharán por ascender a Segunda A” dice así:

El entrenador de fútbol nacional, y exjugador profesional, Emilio Fajardo, se moja. Con valentía -porque no cualquiera estaría dispuesto- y sobre todo, con absoluto conocimiento de causa. Porque es que después de haberse ‘tragado’ todos los partidos que se llevan disputados en el grupo cuarto de la Segunda B desde que arrancase la temporada, sí, todos, pocos, o posiblemente nadie, mejor que él para pronosticar qué es lo que puede acabar aconteciendo en cada uno de los subgrupos, el A y el B. Y es que, por esta regla de tres, pocos técnicos tendrán sus conocimientos de la categoría. Avisa que los vaticinios los realiza no sólo basándose en lo que ha visto, sino “también en las sensaciones”, porque es que recalca que “sólo se llevan tres jornadas disputadas”. Pero los hace, sin importarle lo que dice ahora la clasificación. Y ahí van, sin anestesia: “en el subgrupo A conseguirán plaza para pelear por el ascenso a Segunda el “Marbella (actual quinto clasificado), el Recreativo de Huelva (séptimo) y el Linense (segundo)”, mientras que en el B, “el Córdoba (segundo), el UCAM (tercero) y el Real Murcia (quinto)”.

Emilio Fajardo analiza a sus favoritos del grupo A con lupa. Y aclarando que las posiciones entre ellos pueden variar. Así, al reparar en el Marbella dice que “debe tener cuidado con el medidor”. Esto es, con la disposición voluntaria que cree que tiene el cuadro andaluz para “decidir cuándo apretar, cuándo subir el nivel y cuándo no”. Y es que si no, asegura Fajardo, “le puede pasar lo mismo que en las últimas jornadas”. Y se explica: “el partido de Algeciras lo inició muy bien. Y se vio tan superior que durante los primeros quince minutos ese medidor lo bajó de intensidad. Y vio cómo el Algeciras se adueñaba del partido”. “Y en el segundo encuentro –sigue añadiendo Fajardo– el Marbella vio que era muy superior contra el CD Marino y gracias al medidor se dio cuenta de que no había que pisar el acelerador. Esperó hasta el minuto 70 y a partir de ahí sí apretó y se llevó el encuentro”. Además, Fajardo concluye con el Marbella con una crítica constructiva. “Está claro que jugadores como Edu Ramos y Granero son de superior categoría, pero deben saber que en la Segunda B hay mucha igualdad”.

Por el contrario, Emilio Fajardo indica que “el Recreativo de Huelva echa en falta los automatismos al tener la posesión del balón. O el ser el dueño del balón, como le van exigir todos los rivales”. Además, dice que el Decano “tiene que encontrar la mejor versión de Dani Molina y de José Carlos, máxime teniendo arriba a jugadores muy resolutivos. Si Claudio Barragán –concluye Fajardo– consigue encontrar el mejor nivel de todos ellos será candidato claro a jugar en la Segunda A”.

Finalmente, en lo que se refiere al grupo a, Fajardo señala “a la Balompédica Linense, que es verdad que es un equipo que juega al límite, pero es especialista en eso”. A su juicio, el equipo de la Línea de la Concepción es muy hábil en “jugar partidos con pocas llegadas”. De hecho, asevera, “eso lo está haciendo genial. Todos los partidos que ha jugado los está sabiendo llevar a ese límite. Y sus rivales están entrando en ese juego”.

Al analizar el subgrupo B, el que fuera jugador del Recreativo de Huelva comienza especificando que “hemos visto un inicio espectacular en Córdoba, UCAM y Ejido”. Pero lo cierto es que sólo a los dos primeros los ve consiguiendo una plaza que le dé derecho a pelear por el ascenso a Segunda A. Los ve muy potentes y la valoración que hace de ambos es conjunta. “Córdoba y UCAM están demostrando que son grandes favoritos desde el minuto 1. Están jugando a un nivel muy alto, doblan posiciones en casi todos los puestos de su plantilla. Y tanto los jugadores que juegan en cada demarcación como titulares, al igual que los que ejercen de suplentes, tienen un nivel muy alto”.

Aparte, de cordobeses y murcianos señalan que “son dos equipos con una firmeza defensiva espectacular. Aparte, tienen una firmeza defensiva y una resolución ofensiva que les da ese manejo de partido del que suelen hacer gala. Saben manejar muy bien los tiempos y los partidos. Aparte, “cuando se ponen por delante saben manejar ese tipo de situaciones, no se ponen nerviosos en el resultado corto”.

Por último, Fajardo indica que “el Real Murcia sería el equipo que está un escalón por debajo. Es verdad que se marcharon jugadores jóvenes y con proyección, pero es cierto también que llegaron otros con mucha experiencia en la categoría como Segura, Abenza o Pablo Haro. Y luego han mantenido al gol gracias a la continuidad de Víctor Curto y Chumbi, que son auténticos ‘killers’”.

Con respecto a equipos que también han comenzado muy bien la competición en ambos subgrupos como el “Cádiz B, el Algeciras o el Ejido 2012”, el analista técnico de Entrenadores Fútbol España cree que ocuparán “plazas entre la cuarta y la sexta, de ascenso a Primera RFEF”.