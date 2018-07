El Atlético Sanluqueño presentaal lateral linense Javi Gallardo

El Atlético Sanluqueño presentó ayer al lateral linense Javier Gallardo como refuerzo para su plantilla, en el retorno a la categoría de bronce. El Atleti comenzó ayer con la ronda de los nuevos fichajes de cara a la nueva temporada en Segunda División B, y le tocó el turno a Gallardo.

Javi es natural de La Línea de la Concepción (30 de junio de 1988). Con una estatura de1,65 metros, el lateral exbalono también puede jugar en diferentes puestos si fuese necesario a sus 29 años. El futbolista llega procedente del Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza en esta última temporada. El jugador militó anteriormente en equipos gaditanos, como la Real Balompédica Linense y Cádiz B. Este hecho resalta puesto que ha tenido que enfrentarse numerosas veces contra su nuevo club, llegando a jugar un total de 482 minutos en los enfrentamientos contra el Atlético Sanluqueño.

Conoce lo que es jugar en El Palmar en su etapa en la Balompédica, y enfrentarse esta temporada al club albinegro será muy especial.

"Del Sanluqueño me atrajo, sobre todo, una afición que está volcada con un equipo que me llamaba la atención. Yo soy de La Línea, he estado en la Balona y todo es muy parecido al Sanluqueño", aseguró.