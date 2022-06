Los camioneros, divididos ante la reactivación del paro la próxima semana

Los camioneros autónomos y pequeños empresarios del transporte han votado este domingo divididos si reactivan el paro general que el pasado mes de marzo alteró la actividad del Puerto de Algeciras y las industrias del Campo de Gibraltar.

Convocados por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, las asambleas repartidas por toda España han expresado opiniones dispares sobre si vuelven a aparcar los camiones a partir del próximo 4 de julio en demanda de medidas del Gobierno que les permitan recuperar la rentabilidad de su trabajo, perdida a raíz del aumento del precio del combustible.

A la espera de que este colectivo se pronuncie sobre el resultado global, se sabe que es más ajustado de lo previsto. En Cádiz, los camioneros convocados en Media Sidonia dieron el sí a la vuelta de los paros, como hicieron en otros puntos de España, pero no faltaron delegaciones en las que se determinó dar un margen de confianza al Gobierno.

Los transportistas gallegos también votaron retomar los paros el 4 de julio si el Ministerio de Transporte no cumple con lo pactado, en especial con la inclusión por ley de la prohibición de trabajar a pérdidas antes de que acabe este mes. En Extremadura, también. Allí el sí a la huelga fue aplastante: 96 votos a favor y 10 en contra.

Sin embargo, en Aragón, Asturias o Cantabria la decisión casi unánime fue no parar los camiones por ahora hasta ver si el Ministerio de Transporte cumple con lo pactado. En Jaén, los transportistas votaron sí al paro y en Córdoba y Sevilla Sur se inclinaron por esperar.

Todo indica a que los camioneros aguardarán hasta el jueves, 30 de junio, para conocer la reacción del Gobierno a sus demandas. Según explicaron algunos delegados de la Plataforma, en el último momento les llegó una nueva propuesta del Ministerio y ahora "lo responsable" es analizar su contenido y tomar una decisión meditada.

Tras veinte días de cese de la actividad el pasado mes de marzo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió a aprobar una ley que prohíba trabajar a pérdidas, basándose en los principios de la ya existente Ley de cadena la alimentaria, lo que llevó a los camioneros a suspender la protesta el pasado 2 de abril.

A mediados de este mes de junio, los transportistas mantuvieron una nueva reunión con el ministerio de la que no salieron satisfechos porque, afirman, no les dieron una fecha para la aprobación de la nueva legislación. Fue entonces cuando decidieron consultar si vuelven a aparcar los camiones en medio de lo que describen como un "panorama agónico".

"Pedimos responsabilidad al ejecutivo para que actúe de manera urgente y evite el colapso que por necesidad se va a producir en el transporte", explicó la Plataforma en un comunicado el pasado viernes en el que recuerda al ministerio "que el problema de los transportistas lo tiene que encarar con el sector de base que es el perjudicado y el que padece las circunstancias, pero ofreciendo soluciones palpables y no parches que sean pan para hoy y hambre para mañana".

"Mientras se junten con los directivos de las grandes operadoras de transporte (parte mayoritaria dentro del Comité Nacional de Transporte) que son principalmente las culpables de nuestras situaciones de abuso económico y laboral, no vamos a tener una solución real y que zanje este conflicto que seguirá vivo hasta recibir una solución válida para los trabajadores de la carretera", apostilló la plataforma. "No pedimos subvenciones ni parches, pedimos soluciones duraderas y efectivas", insistió.

En diciembre, el citado Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), al que el Gobierno considera único órgano legítimo de interlocución, ya consiguió una serie de avances. Una de estas medidas era una cláusula de revisión de precios para que, en el caso de que suban los costes de los carburantes, el precio adicional se lo puedan trasladar a sus clientes. También se prohibió que la carga y descarga la hagan los camioneros, se reforzó la inspección, se redujo a una hora los tiempos de espera y se asignaron 20 millones de euros a crear áreas de descanso seguras en las carreteras.

La Plataforma reclama limitar la presencia de empresas extranjeras en territorio nacional, la jubilación a los 60 años y la anticipada a los 58 años.

Ante la consulta que tuvo lugar este domingo, el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor organización empresarial con representación en el CNTC, Ovidio de la Roza, llamó a la unidad del sector en una carta difundida a sus asociados de la que se hizo eco Europa Press.

"Aquellos que no pertenecen al sector o no han sido conscientes de lo que hemos vivido con los últimos gobiernos, no tendrán en cuenta que durante años el CNTC reclamó al entonces Ministerio de Fomento medidas clave para que nuestras empresas siguiesen adelante y, sin embargo, la respuesta siempre era la misma: nos ignoraban y nos ninguneaban", comenzó su misiva.