El Puerto de Algeciras y la industria de la comarca, pendiente este domingo de un nuevo paro de los camioneros

La Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte, integrada por camioneros autónomos y pequeñas empresas, consultará este domingo a sus afiliados la reactivación o no del paro general que desarrollaron el pasado mes de marzo en toda España con especial incidencia en el Puerto de Algeciras y la industria del Campo de Gibraltar.

Entonces, como ahora, reclamaban al Gobierno medidas que les permitan recuperar la rentabilidad de su trabajo, perdida a raíz del aumento del precio del combustible.

Tras varios días de cese de la actividad, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió a aprobar una ley que prohíba trabajar a pérdidas, basándose en los principios de la ya existente Ley de cadena la alimentaria, lo que llevó a los camioneros a suspender la protesta el pasado 2 de abril. A mediados de este mes de junio mantuvieron una nueva reunión con el ministerio de la que no salieron satisfechos porque, afirman, no les dieron una fecha para la aprobación de la nueva legislación. De ahí que este domingo vayan a consultar si vuelven a aparcar los camiones en medio de lo que describen como un "panorama agónico".

"Pedimos responsabilidad al ejecutivo para que actúe de manera urgente y evite el colapso que por necesidad se va a producir en el transporte", explica la Plataforma en un comunicado en el que recuerda al ministerio "que el problema de los transportistas lo tiene que encarar con el sector de base que es el perjudicado y el que padece las circunstancias, pero ofreciendo soluciones palpables y no parches que sean pan para hoy y hambre para mañana".

"Mientras se junten con los directivos de las grandes operadoras de transporte (parte mayoritaria dentro del Comité Nacional de Transporte) que son principalmente las culpables de nuestras situaciones de abuso económico y laboral, no vamos a tener una solución real y que zanje este conflicto que seguirá vivo hasta recibir una solución válida para los trabajadores de la carretera", apostilla la plataforma. "No pedimos subvenciones ni parches, pedimos soluciones duraderas y efectivas", insiste.

En diciembre, el citado Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), al que el Gobierno considera único órgano legítimo de interlocución, ya consiguió una serie de avances. Una de estas medidas era una cláusula de revisión de precios para que, en el caso de que suban los costes de los carburantes, el precio adicional se lo puedan trasladar a sus clientes. También se prohibió que la carga y descarga la hagan los camioneros, se reforzó la inspección, se redujo a una hora los tiempos de espera y se asignaron 20 millones de euros a crear áreas de descanso seguras en las carreteras.

La Plataforma reclama limitar la presencia de empresas extranjeras en territorio nacional, la jubilación a los 60 años y la anticipada a los 58 años.

Ante la consulta que tendrá lugar este domingo, el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor organización empresarial con representación en el CNTC, Ovidio de la Roza, ha llamado a la unidad del sector en una carta difundida a sus asociados de la que se ha hecho eco Europa Press.

"Aquellos que no pertenecen al sector o no han sido conscientes de lo que hemos vivido con los últimos gobiernos, no tendrán en cuenta que durante años el CNTC reclamó al entonces Ministerio de Fomento medidas clave para que nuestras empresas siguiesen adelante y, sin embargo, la respuesta siempre era la misma: nos ignoraban y nos ninguneaban", comienza su misiva.

Posteriormente, asegura que en sus encuentros con el ministro José Luis Ábalos se tuvo un "halo de esperanza" que luego se quebró por la amenaza de los peajes y "la falta de compromiso", por lo que se decidió lanzar el órdago de diciembre de 2021, con lo que se consiguió avanzar en un acuerdo "histórico" para el sector.

Ahora, cree que todas estas medidas han quedado eclipsadas por una etapa "más ardua", desencadenada por la inflación, pero no cree que parar los camiones sea la solución: "acabaríamos con más perdidas y perjudicando a la sociedad que tanto nos necesita".

Por todo ello, pide salir adelante poniendo en marcha las medidas logradas, haciendo uso de la cláusula de revisión de precios y decir "no" a los clientes que se niegue a pagar un precio justo. "Sé que no es fácil, que siempre nos acechan las dudas y los miedos, pero si lo hacemos empujando juntos, lo lograremos", concluye De la Roza.