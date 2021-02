Los trabajadores de las ambulancias del Campo de Gibraltar, a la huelga desde el día 3 de marzo

UGT y CCOO han convocado otra huelga en el Campo de Gibraltar y la Bahía de Cádiz para los trabajadores del transporte sanitario que comenzará a las 00.00 de día 3 de marzo de 2021 y afectará a todos los turnos y centros de trabajo de ambas comarcas. La protesta tendrá continuidad todos los lunes, miércoles y viernes de cada semana.

UGT y CCOO afirman que, junto a los trabajadores de ambulancias, han estado "desde el primer estado de alarma, tendiendo la mano a la empresa SSGA, responsable del Servicio del Transporte Sanitario en el Campo de Gibraltar y en la Bahía de Cádiz, utilizando las vías de la negociación y el dialogo, buscando garantizar la prevención y seguridad laboral y encontrando como respuesta por parte de la empresa, engaño, más engaño y pasotismo"." Lo poco obtenido hasta ahora, ha sido a través de la presión sindical por medio de denuncia en los juzgados, inspección de trabajo y demás medidas adoptadas por los comités de empresa y los sindicatos UGT y CCOO", subrayan.

Los sindicatos aseguran que en numerosas ocasiones han mantenido contactos y reuniones con los representantes de la empresa en los que se han abordado todos los temas pendientes, sin que se haya llegado a ningún acuerdo "ante la cerrazón de los responsables de la Empresa SSGA en temas como el Calendario Laboral y cuadrantes de horarios, la precariedad en la contratación, la falta de vehículos y de personal en relación al contrato de vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, las modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo en materia de horarios y turnos, el traslado de las bases de los centros de trabajo a Jerez de la Frontera y por tanto fuera de las áreas de cobertura de los servicios y los temas de Prevención de Riesgos y Salud Laboral".

"La empresa SSGA ha demostrado su poca seriedad y nuevamente hace gala de ello con el agravante del incumplimiento del acuerdo alcanzado en el SERCLA celebrado el pasado día 05 de febrero de 2021", continúan UGT y CCOO, que resaltan "la falta de empatía con sus trabajadores en numerosas ocasiones": "Les suministran material sanitario que no cumple con lo establecido por las autoridades sanitarias, por ejemplo, los guantes, que solo sirven para fregar platos o coger cangrejos y no para evitar los contagios". También destacan la escasa calidad de las mascarillas entregadas a los trabajadores. "La autoridad sanitaria no permite el acceso a los hospitales públicos con esas mascarillas", explican.

"Los trabajadores se han visto obligados a reemplazar sus ropas de trabajo (EPIS) en las propias ambulancias y realizan tareas de desinfección a las puertas de urgencias del hospital y sin tener habilitada ninguna dependencia, con el riesgo que ello conlleva y el riego para la salud de los trabajadores", continúan.

"La empresa SSGA no cumple ni con el número ni la categoría de los vehículos, ni con el personal necesario según el contrato que firmó con el SAS para atender a los usuarios del Campo de Gibraltar y la Bahía de Cádiz. Esta falta de personal está provocando la sobrecarga de los trabajadores con cambios de turnos y modificaciones de horario arbitrarios y al margen del calendario laboral", apostilla.

"Ante el pasotismo, la reiterada falta de respeto de la empresa SSGA, la Delegación del SAS y el órgano de contratación, hacia el colectivo de trabajadores del sector, la precariedad laboral y todos los incumplimientos con el personal, todo ello con el beneplácito de la Administración de la Junta de Andalucía, y que va en perjuicio de la ciudadanía, limitando la calidad del servicio y ante el menoscabo de los derechos de los pacientes y usuario, así como de los derechos laborales de los trabajadores, sólo nos queda la convocatoria de huelga", sentencian.