El sector de la estiba espera hoy la convalidación del decreto para cerrar la reforma

El sector de la estiba portuaria permanece hoy a la espera de la votación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados necesaria para convalidar el nuevo real decreto sobre esta actividad que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

Se trata de uno de los seis decretos económicos del Gobierno de Pedro Sánchez que pasarán durante la mañana por la Diputación Permanente como órgano establecido para su debate y ratificación tras la disolución del Congreso ante la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril. Fuentes parlamentarias calculan que, previsiblemente, los textos saldrán adelante por la mayoría política que apoyó a Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El PP ya anunció hace semanas que votaría en contra de todas estas normas. También irá a la Diputación Permanente otro decreto con relación directa con el Campo de Gibraltar, el relativo a las medidas para afrontar un eventual Brexit sin acuerdo.

La Diputación Permanente está compuesta en total por 64 diputados con un grado de representación equivalente al Congreso de los Diputados actualmente disuelto. De los 64 miembros, 24 corresponden al PP, 15 al PSOE, 12 a Unidos Podemos, seis a Ciudadanos, dos a ERC, uno al PNV, y cuatro al grupo mixto, cuyos miembros titulares corresponden al PDeCAT, Compromís, UPN y EH Bildu.

Salvo los votos en contra del PP, Ciudadanos y UPN (que suman 31), habría apoyo mayoritario para que la normativa de la estiba sea convalidada. También para la nueva norma que regulará los alquileres, al igual que se prevé que ocurra con el decreto del subsidio y registro horario además del relativo al Brexit.

El segundo texto para la reforma del sector de la carga y descarga de mercancías en los muelles aborda importantes flecos pendientes en el aprobado en 2017 como la subrogación de los trabajadores de las antiguas sociedades de estiba o la entrada del sistema de empresas de trabajo temporal en la contratación. Este real decreto –complementario al decreto ley– resulta vital, según han defendido la patronal y los sindicatos, para dotar de estabilidad al sector tras la liberalización impulsada por el anterior Gobierno (del PP) para adaptar la contratación a la normativa de la Unión Europea.

Anesco

La patronal Anesco, mayoritaria en el sector de la estiba portuaria, reclamó ayer a todos los grupos políticos que apoyen la convalidación del nuevo real decreto durante una reunión con el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina.

El secretario general de Anesco, Pedro García, incidió en la importancia de este nuevo texto y agradeció “al Gobierno, a todos los partidos políticos, a la Comisión Europea y a los sindicatos más representativos del sector su trabajo y capacidad de diálogo”.

De la Encina reconoció que “España se juega demasiado con la estiba como para estar haciendo cálculos electoralistas. No se trata sólo de los estibadores, sino de un problema que puede fracturar las cadenas logísticas de nuestro país y ocasionar pérdidas de empleo y de inversión en los puertos, pero en igual medida hacia el interior. La mercancía que no se descarga o carga en un puerto en tiempo y forma, se convierte en pérdida. Es necesario que los grupos parlamentarios demuestren estar a la altura, como ya hicieron por unanimidad con la Proposición No de Ley, y otorguen seguridad jurídica a la estiba y a los trabajadores y empresas que de ella dependen en toda España”.