Ni trenes ni información

José Manuel ha pasado sus vacaciones en el Campo de Gibraltar, tiene 68 años y compró sus billetes para volver a Madrid, como hace habitualmente, pero nadie le avisó de los cambios que iba a sufrir el tramo durante los meses clave de la temporada de verano, entre el 1 de agosto (es decir, este lunes) y el 6 de septiembre, para lo que la compañía ha dispuesto una ruta alternativa: un bus hasta Málaga, desde donde los viajeros tomarán un AVE.

"Me vine a dar cuenta cuando ya estaba en Algeciras que teníamos que tomar un bus e ir a Málaga; y eso no lo sabíamos, de saber estos cambios me hubiera planificado de otro modo, ya que nadie nos alertó y no lo vimos claro, fue una sorpresa", explica José Manuel, que añade: "Tengo una edad, ya no puedo agarrar las maletas; se me hace el viaje más largo, aunque el trayecto sólo se haya aumentado, en teoría, una hora".

José Manuel incide en que en su viaje de ida también notó ciertas deficiencias en los trenes. "El viaje estuvo bien pero noté que cuando llegamos a la zona justo después de Córdoba la velocidad del tren disminuyó bruscamente, se notó e incluso sonaba mucho, en un momento pensaba que se iba a salir de las vías", hechos que desgraciadamente no son extraños, dado el reciente incidente del descarrilamiento en la línea Algeciras-Bobadilla.

"Esto es tercermundista, en otras regiones de España no pasa...", señala José Delgado, un vecino de Guadiaro que viaja a Madrid para visitar a su hija, que le indicó los cambios que sufría el trayecto de tren. "Nadie me avisó de nada", protestaba notablemente en la estación de Renfe.

A David, que viaja con su hijo menor, le avisaron con muy poca antelación "Yo compré el billete en mayo, me enteré a través de un SMS y un mail, ¡sólo 15 días antes del viaje!", lamenta.

David también indica que los cambios de última hora le han producido costes extras. "Me he tenido que pagar la diferencia, creía que iba a ser sin coste adicional y he tenido que pagar, de haberlo comprado en mayo, en temporada baja, a comprarlo ahora en temporada altísima, ¡más de 100 euros de diferencia y encima casi me quedo sin billete!; Además he tenido que comprar uno por la mañana, porque el tren de la tarde esta completo".

David ha mostrado su descontento con las formas en las que Renfe ha realizado estos cambios, que le causaron "ajetreos de última hora". "Me dije: a ver cómo lo hago porque la web no ha avisado, el teléfono de contacto es un contestador automático...la forma de comunicar dejaba que desear bastante", comenta.

Antonio Marín y su esposa María Dolores son un matrimonio madrileño que veranea en la zona desde hace muchos años. Ambos se encontraban profundamente indignados por el servicio alternativo de Renfe y la manera en las que han sido informados "Está súper mal comunicado... de entrada nos dijeron que el autobús paraba allí fuera de la estación".

Antonio explica que hasta ayer mismo no sabían siquiera dónde se cogía el bus. "Compré el billete previamente y ayer [por el domingo] llamé pero me dijeron que no sabían nada, que no sabían de dónde salía, que llegara a la estación y yo mismo allí me informara..."

Antonio cuenta que trató de comunicarse mucho antes, desde junio a julio pero sin éxito. "Me aseguraron que no tenía de qué preocuoparme, que ya saldría en la web, pero nadie me explicó que iba a pasar esto", asegura.

"La última vez que llamé me dijeron que había una reparación ferroviaria que afectaba al trayecto y había que coger el autobús pero me parece fatal. Totalmente descontento con el servicio...Además pienso que es un error que estas obras se hagan durante el mes de agosto, un mes tan turístico; la solución debería ser un tren a Málaga, no un bus...", abunda.

María Dolores añadió: "En junio ya sabrían de estas obras y a nosotros nadie nos contó nada, nos tuvieron esperando, llegaba finales de junio y no había salido absolutamente nada, es para poner una reclamación a Renfe porque estos cambios no se pueden consentir en plena época de verano".

Desde la asociación Andaluciabay20.30 se recalca que "hay otras muchas líneas afectadas, todas las que unen Andalucía con Madrid por la línea de AVE, pero sólo hay una estación que se queda sin tráfico de pasajeros con Madrid: Algeciras. Nos mandan a Málaga para coger la misma línea que está en obras, pero que, aunque para Algeciras supone un impedimento técnico, para Málaga no".

Para la asociación es aún más significativo que estos hechos se produzcan en agosto. "Es el momento de la tan conocida Operación Paso del Estrecho y, en lugar de potenciar el tráfico de pasajeros en ferrocarril para reducir el impacto negativo en las carreteras de toda España, simplemente se elimina esta posibilidad de la ecuación" y lanzan una pregunta al aire: "Queremos saber qué pasa con nuestra Algeciras-Bobadilla y por qué seguimos igual que hace 100 años a pesar de tantas promesas […] Queremos saber si es necesario ser capital de provincia para que nos tengan en consideración".

Los trabajos de Adif

Ante la alarma de algunos clientes a mediados de julio al no encontrar disponible la compra de billetes Renfe comunicó que durante las semanas en las que se desarrollan las obras, las horas de salida y/o llegada de todos los trenes que circulan en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía se modificarán unos minutos respecto a las actuales y los tiempos de viaje se verán incrementados en una media 10 minutos y que los trenes afectados por esta reprogramación recuperarán sus horarios habituales el próximo 6 de septiembre.

Las obras que realizará Adif consisten en la renovación integral de la infraestructura que afectarán a diferentes puntos del tramo que discurre entre Yeles (Toledo) y Guadalmez (Ciudad Real) y que obligará a alterar los trenes de Alta Velocidad-Larga Distancia que unen Andalucía con Madrid y Cataluña así como de los servicios Avant del interior de la comunidad andaluza, afectando a los viajes del Intercity Madrid-Algeciras.

Renfe aseguró que se enviarían SMS o mails personalizados y puso a disposición un teléfono para los usuarios: 912 320 320.