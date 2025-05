El Gobierno invertirá 71 millones en la AP-4 en 2025 mientras crecen las voces que exigen ampliar el tercer carril hasta Jerez

Algeciras/La AP-4, la principal vía de conexión entre Sevilla y Cádiz —y por extensión entre el Campo de Gibraltar y el resto de España—, encara un año decisivo. El Gobierno de España ha anunciado una inversión de 71 millones de euros durante 2025 para su rehabilitación, una actuación esperada que llega en un momento de máxima presión sobre una infraestructura colapsada, envejecida y sin la adaptación que requiere la movilidad actual.

Tras la liberalización del peaje y el fin de la concesión privada que gestionaba la autopista, la AP-4 ha sufrido una degradación evidente en su firme y mantenimiento. A ello se suma el impacto de la última gran borrasca, que anegó varios tramos de la calzada hasta el punto de obligar a su cierre entre Dos Hermanas (km 13) y Las Cabezas de San Juan (km 38), la única gran arteria andaluza que quedó inutilizada por el temporal. Este año, los trabajos de conservación deben redoblar esfuerzos para evitar que se repita una situación similar.

Según ha detallado el senador gaditano Alfonso Moscoso (PSOE), 50 millones de euros se destinarán a intervenir entre los puntos kilométricos 15 y 54 y entre el 72 y el 77. Otros 21 millones cubrirán obras en 43 kilómetros adicionales. Pero más allá del necesario mantenimiento, el debate público y político se centra en la urgencia de construir un tercer carril a lo largo de toda la vía, y no solo en el tramo más congestionado, entre Dos Hermanas y Las Cabezas, como prevé el actual proyecto del Ministerio de Transportes para 2027.

Una inversión que nace coja

La gratuidad de la AP-4, lejos de resolver los problemas históricos de esta carretera, ha multiplicado su uso hasta extremos insostenibles. Atascos kilométricos, episodios de calor extremo con asistencias sanitarias en el arcén y retenciones que se extienden durante horas forman ya parte del paisaje veraniego gaditano. El colapso se repite en cada puente, festivo y temporada alta, afectando a miles de conductores que utilizan esta vía tanto para turismo como para trabajo.

Itinerarios de la A-4 y AP-4 entre Sevilla y Cádiz

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (PP), califica de “urgente e inaplazable” la necesidad de extender el tercer carril hasta Jerez de la Frontera: “El Gobierno central solo contempla las obras en el tramo sevillano, dejando fuera a Cádiz. Esto es una discriminación y un lastre para el turismo, las empresas y la imagen de nuestra provincia”, ha afirmado recientemente.

El Ministerio de Transportes prevé acometer el tercer carril en el tramo Dos Hermanas-Las Cabezas con una inversión de 145 millones de euros, ya adjudicada. También se han licitado proyectos para remodelar los enlaces de Palacios-Villafranca y El Cuervo (30 millones cada uno) y se trabaja en la conexión con el aeropuerto de Jerez (12 millones) y con la SE-40 en Sevilla (otros 30 millones).

Pero el clamor político y empresarial insiste en que no basta. El senador socialista Alfonso Moscoso asegura que el tercer carril llegará hasta Jerez. No obstante, reconoce que no hay plazos. La vía es esencial para miles de trabajadores, transportistas y visitantes que cada día se desplazan entre Cádiz, Jerez y Sevilla, y para muchos habitantes del Campo de Gibraltar que utilizan esta conexión para enlazar con el resto del país.