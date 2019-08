La nueva vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras no tiene nada de nueva en la Universidad de Cádiz. Coordinadora del Máster oficial en Gestión Portuaria y Logística durante casi dos décadas, María del Mar Cerbán deja ahora ese cargo para ponerse al frente de un proyecto que quiere situar al Campus Bahía de Algeciras en un primer plano como institución de especialización en el ámbito portuario, industrial y logístico. Amante de la planificación, esta algecireña se ha propuesto reunir a una comisión cuatripartita (UCA, Ayuntamiento de Algeciras, Puerto y Junta de Andalucía) cada quince días para ir avanzando en ese objetivo.

El rector, Francisco Piniella, ha insistido mucho en la idea de dar el mismo peso a los tres campus de la Universidad de Cádiz. ¿En qué se traducirá eso para el de la Bahía de Algeciras?

La Bahía de Algeciras tiene el primer puerto de España, el primer polo industrial de Andalucía, y tiene que tener a su lado una universidad que lo acompañe. El objetivo es que la universidad esté a la altura de la realidad socioeconómica de la Bahía de Algeciras y el Campo de Gibraltar. Y que la Universidad de Cádiz se sienta en nuestra comarca.

¿Cómo se logrará eso?

En primer lugar hay un tema fundamental, las infraestructuras. Nosotros apostamos por un campus urbano. El proyecto de Alamillos que se pensó estuvo bien en su momento, pero en la actualidad es mucho más interesante un campus urbano que dé vida a la ciudad. Hemos creado una comisión que tendrá cuatro partes -Ayuntamiento de Algeciras, Puerto, la Junta y la Universidad- con el objetivo de explorar alternativas. La idea es un campus con un corredor que parta de la Politécnica y la biblioteca universitaria hacia el edificio del Campus Tecnológico, aprovechando el carril bici y las sinergias que puedan surgir con ciudad y Puerto.

Se ha llegado a hablar del Llano Amarillo.

Nosotros ahora mismo no tenemos nada firme, estamos explorando las diferentes posibilidades.

¿Y cuáles son?

Hablar de temas concretos es muy arriesgado, no queremos dar ese paso hasta que estemos seguros, no queremos titulares que no se materialicen en nada. En esto ha sido fundamental que se incorpore la Junta a esta comisión, porque nosotros no tenemos dinero. Es la Junta la que provisiona de fondos a la Universidad y a la que hemos solicitado las infraestructuras necesarias.

¿Qué han pedido para el Campus Bahía de Algeciras?

Hemos pedido un edificio que sea la sede de los grados en Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y Derecho, que ahora mismo usan el edificio de la Fundación Campus Tecnológico, aunque ADE este curso va a estar entero en la Escuela de Ingeniería gracias al esfuerzo de su director. Todos los alumnos de la UCA tienen que tener los mismos derechos y para intentar conseguirlo es fundamental que tengan una sede. Nuestro rector lo ha puesto como prioridad entre todas las infraestructuras de la universidad. También es necesaria una residencia universitaria, que no sea muy grande, pero que sirva para cuando vienen alumnos Erasmus o de primero.

Un grupo privado está promoviendo una.

Lo están haciendo, pero eso es complementario. Aquí hay vida universitaria para ambas. La tercera infraestructura que hemos pedido es un edificio donde vaya todo el vicerrectorado, los servicios generales de la universidad y donde dar visibilidad a la formación relacionada con logística, con puertos. Nuestro campus tiene un sello de identidad con los puertos, la logística, el transporte y el sector petroquímico. A eso hay que darle visibilidad. Tenemos que dar la imagen exterior a la sociedad andaluza y española de que la impronta que tenemos aquí es de una información buena y específica en determinado temas donde los sectores más punteros de España están al lado de esa formación. Por lo que se tiene que conocer a la Bahía de Algeciras es por esto, no por otras cosas. Se tiene que conocer por su realidad socioeconómica. Y esa es el primer puerto de España, primer polo de Andalucía y un entorno privilegiado. En ese valor tiene que estar la Universidad, apoyando que Algeciras sea una ciudad universitaria.

La especialización en puertos e industria es entonces el futuro del campus.

Es el presente, en eso llevamos más de 20 años. Nuestra Escuela de Ingeniería tiene un peso y una solidez impresionantes. Hay expertos universitarios que se dan enteros en la refinería, viendo el proceso físicamente allí. Vienen personas de toda España a recibir ese tipo de formación y de todo el mundo al Máster en Gestión Portuaria. Es un lujo que nuestros alumnos del Máster de Caminos, Canales y Puertos reciban formación en la Autoridad Portuaria, en un puerto puntero en innovación. Lo que hay que hacer ahora es difundirlo, que se conozca, para que lo que pasa en Gestión Portuaria pase en todas las titulaciones. Hace falta comunicación, pero también infraestructuras para que los alumnos tengan todos los mismos derechos. Debemos luchar por eso.

¿Los alumnos de este campus se sienten de segunda?

Creo que no. Creo que en general están contentos, porque el Campus Bahía de Algeciras tiene una gran ventaja, los grupos son pequeños y el alumno conoce al profesor, hay una cercanía que en otras universidades no se consigue. Y luego está el hecho de que, en general, la gran mayoría de nuestros alumnos encuentran trabajo. Eso es muy importante, muchos de ellos se quedan a trabajar en las empresas. Tenemos también el CEI Mar y ahí hay un potencial tremendo no solo en el ámbito portuario, sino en biología marina, arqueología marina. Nuestros investigadores también deben conocerse más, hay cosas que se están haciendo fuera cuando podrían hacerse aquí.

El marco europeo de educación superior ofrece múltiples oportunidades.

En ese sentido, otro logro fundamental es que la Universidad de Cádiz va a liderar uno de los consorcios, de los supercampus europeos que se van a crear, bajo el tema La Universidad de los Mares. Solo 17 universidades españolas han entrado en esos consorcios y solo tres lideran uno. Estamos con una universidad de Polonia, otra francesa, Croacia, Malta y Alemania.

¿Que reflejo va a tener en la Universidad?

El objetivo es que alumnos, profesores e investigadores de esos consorcios trabajen como si formasen parte de una única universidad. Que os movamos como si fuese un único campus, de forma que se creen sinergias y todas ellos teniendo como eje común el mar. Y habrá una sede en el Campus Bahía de Algeciras. Tenemos aquí muchísimas potencialidades y hay que hacerlas cada vez más visibles.

¿Qué ha pasado para que no se conozcan?

La verdad es que todos los compañeros que han estado antes que yo creo lo han hecho fenomenal, pero cada uno condicionado por sus circunstancias. Nosotros la tenemos la suerte de que el rector apoya al 100% el Campus Bahía de Algeciras, eso nos permite tener herramientas que otros compañeros no han tenido. Todos los que han pasado por aquí han hecho un trabajo excepcional y han intentado en la medida de sus posibilidades hacerlo lo mejor posible. Lo que ocurre es que ahora mismo es un momento clave, hay una alineación de astros. Debemos aprovechar ese momento para entre todos dar un gran empujón que demuestre los valores que tenemos en el Campo de Gibraltar y la Bahía de Algeciras, convertir a la Bahía en un eje de formación, investigación y transferencia relacionada con puertos, industria y logística. Pero tenemos que ir todos a una para aprovechar este momento.

¿Qué plazo se marcan para desarrollar esas infraestructuras?

Nuestro plazo es cuatro años, nuestro mandato, ese es el objetivo que manejamos. Confiamos en la Junta de Andalucía, que es la que financia. Creo que tenemos el apoyo de todas las instituciones en la actualidad.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se marcó como objetivo reducir el elevado número de facultades y títulos existentes. ¿Corremos el riesgo de perder alguna titulación?

Creo que no, pero es mi opinión personal. Pero para estar totalmente seguros de que nadie pueda ponerlas en duda hay que darles un sello diferenciador, que haga que tengamos una oferta y demanda diferenciada del resto de los títulos similares que hay en otros campus.

¿Se puede seguir avanzando en la conexión con Puerto y empresas?

Es muy estrecha, con mucha investigación y transferencia, pero siempre se puede seguir avanzando. Por ejemplo, hay que potenciar las tesis industriales. Son proyectos por los que un alumno de doctorado va a trabajar a la empresa y con un tutor de la universidad y otro de la compañía va solucionando un determinado problema de la empresa y hace su tesis sobre esto. Y es financiado parte por la universidad y parte por la empresa. Eso hay que fomentarlo.

Han destacado también la necesidad de estabilizar el profesorado.

Ese es otro tema fundamental. Es fundamental que tengamos a profesores estables, porque la gran mayoría de los docentes de nuestra universidad no tienen una relación continuada en la actualidad. Son sustitutos interinos, investigadores que captamos con contratos de atracción del talento a los que después no podemos dar estabilidad, y eso no puede ser. Son profesores que se dejan la piel trabajando en nuestra universidad.

Con una financiación pública en descenso, ¿es otro de los retos aumentar la financiación externa?

Nosotros somos universidades públicas, financiadas por la Administración. Creo en la formación pública porque te da libertad y objetividad. Que aparte de eso busquemos apoyos económicos de otras instituciones públicas o privadas pues también, pero más para aspectos concretos, no a nivel global. El apoyo externo debe ser para extras que no nos podamos permitir con la financiación base, como hacemos por ejemplo con el máster de gestión portuaria y la APBA. Creo que la universidad debe ser accesible para todo el mundo y para financiar eso es necesario que sea la Administración la que lo haga.