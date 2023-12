"Apostamos por la descarbonización, pero sin afectar a nuestras industrias"

Antonio Moreno y Pilar Cañete encabezan la junta directiva de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, entidad sin ánimo de lucro que agrupa a una quincena de grandes operadores del sector y al Puerto de Algeciras para la defensa de sus intereses. Las empresas de la AGI incrementaron sus ingresos durante el pasado año 2022 en un 61,2% hasta alcanzar los 16.312,8 millones de euros, en gran parte por el incremento de los costes. Moreno y Cañete responden conjuntamente y se complementan en el desarrollo de la entrevista.

A falta de días para que acabe 2023, ¿cómo ha sido el año para las grandes industrias del Campo de Gibraltar?

Muchas de nuestras industrias están fuertemente afectadas por los elevados costes energéticos, lo que afecta a la competitividad, ya que repercute en hasta un 30% en el coste final. Nos gustaría que, para el próximo año, hubiera una ayuda a las empresas que dotara de una mayor estabilidad al coste de la energía. Otro asunto que se está poniendo muy rígido y duro es el control de las emisiones. No es que huyamos de él, pero nos gustaría que todos los países lo aplicaran igual. En materia de emisiones no podemos competir con Asia. También ha afectado a las empresas el impuesto especial a las energéticas, de forma que alguna ha arrojado pérdidas por este concepto.

¿Cómo se puede conciliar la situación?

La sostenibilidad medioambiental tiene que ir unida a la sostenibilidad económica. Las empresas son las primeras interesadas en la transición energética y el respeto al medio ambiente, va en su ADN, pero esa transición tiene que ser gradual. No podemos hacer que esa sostenibilidad medioambiental pueda derivar en el cierre de muchas empresas porque no suponga una sostenibilidad económica.

A la vista del precio de la energía como uno de los grandes problemas del sector, ¿qué solicitan a las administraciones?

Deberían aplicarse ayudas y subvenciones a las empresas de consumo eléctrico intensivo. No solo para que bajen los precios, sino para lograr una estabilidad en el mercado. La mayoría de nuestras industrias hacen a sus clientes contratos anuales con precios cerrados y luego no pueden repercutir las alzas. La AGI plantea que en Andalucía, la segunda región que más energía renovable produce, se incremente todo lo posible dicha generación para aplicarla al sector. Así se lograrían precios más estables y la posibilidad de atraer inversiones a la región, que falta hace.

Con un contexto así de difícil, la AGI cerró buenas cifras en 2022. Para 2023, ¿se afianzará el crecimiento de 2022 o se perciben nuevos altibajos?

El crecimiento del valor de la producción, como ya dijimos en la presentación de la memoria, fue coyuntural. No fue por la actividad, sino por los costes fundamentalmente de las materias primas y la energía. Este año tenemos la duda de que dicho incremento se pueda mantener. De hecho, durante el año industrias muy importantes, muy potentes, han tenido que recurrir a los ERTE en determinados meses. Y otras industrias químicas han paralizado parte de su actividad. El crecimiento del valor de la producción de un 60% se soportó porque nuestras empresas son muy fuertes, pero ¿hasta cuándo?

¿Es algo común a todo el sector?

Otras agrupaciones industriales, como la Aiqbe de Huelva, nos traslada lo mismo. Además, con la transición energética se nos plantea otro reto y estamos a la espera de ver cómo se configura para que las industrias tomen sus decisiones estratégicas.

¿Cuál sería el principal hito que deja este 2023 para el sector industrial en la comarca?

La visita del Rey de España, Felipe VI, del pasado junio con su homólogo de Países Bajos, Guillermo Alejandro, para respaldar el corredor de hidrógeno verde de Algeciras a Róterdam de Cepsa. Supuso un impulso y un espaldarazo grandísimo que sitúa a nuestra comarca como parte del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Que haya dos empresas tan importantes, como Cepsa y EDP, que hayan elegido nuestra comarca para ser grandes productores de hidrógeno verde no solo va a suponer un elemento fundamental para la transición energética, también para la creación de empleo.

La AGI mostró su contrariedad por no estar incluida la comarca en la red nacional de hidroductos para canalizar el hidrógeno verde. ¿Qué gestiones se han hecho y se van a hacer para tratar de revertir la situación?

No hemos parado de trabajar en este tema. Tras escribir al Ministerio para la Transición Ecológica, hemos tenido varias reuniones con Enagás y participado en el foro de interés que propusieron. También se ha solicitado un informe técnico cuantitativo a una empresa de ingeniería para presentar ante los organismos oficiales las potencialidades de consumo, de producción y de logística del hidrógeno verde en la comarca. Tenemos solicitada una reunión con la Comisión de Energía e Industria del Parlamento Europeo y el día 19 tendremos una nueva reunión con el delegado ejecutivo de Enagás, Arturo Gonzalo. E igualmente se ha mantenido contacto con la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde y el clúster de empresas del hidrógeno.

Resulta un contrasentido que el presidente del Gobierno viniera en diciembre de 2022 a avalar los planes de hidrógeno verde de Cepsa y, una vez más, la comarca se quede fuera de los mapas de infraestructuras, como sucedió con el tren.

Igualmente nos hemos reunido con la directora general de Industria para exponerle la situación. Se nos está diciendo, por parte de algunos organismos públicos, que al contar con el Puerto de Algeciras, el más importante de España, el hidrógeno puede salir y entrar de nuestra comarca en barco. Pero no nos podemos conformar con eso. No podemos quedarnos fuera de esa infraestructura precisamente porque somos una comarca muy carente de infraestructuras. Las empresas que quieran invertir elegirán los sitios con mayores infraestructuras, por lo que estamos en la obligación de ir a donde haga falta para reclamarlas, ahora que es el momento.

Sobre el suelo industrial, ¿hay suficiente o sería necesario dotar de más suelo industrial para atraer inversiones?

Suelo hay, pero tiene que haber una coordinación entre las administraciones para que se ponga a disposición de las empresas, se oferte y se publicite. Hay muchas empresas que tienen el concepto de que aquí no hay suelo industrial suficiente y el que existe es muy caro. Debemos hacer un trabajo de puesta a disposición y que se adecúen los precios. Y luego, que haya una facilidad por parte de las administraciones para que se favorezca a las empresas que quieran venir para que puedan instalarse. La situación se generó a raíz de que Maersk se fuera a Huelva a producir hidrógeno verde por 50 hectáreas, pero hay suelo suficiente. Como AGI, facilitamos los contactos entre las empresas interesadas y las administraciones que poseen dichos suelos industriales.

Próximamente va a entrar en servicio la planta de distribución de GNL de Endesa. ¿Cómo valoran esta instalación? ¿Supone la primera gran inversión de la nueva industrialización en energías renovables?

Es una gran noticia porque el gas natural licuado está llamado a ser un combustible de transición hasta llegar a los derivados del hidrógeno verde. Será una gran aportación a la zona industrial que demanda alternativas para avanzar en la descarbonización.

"Debemos resolver la descarbonización sin provocar daño a nuestras industrias"

¿Y qué espacio tienen las industrias tradicionales como el refino de petróleo, química o siderúrgica en este proceso de transición?

Estas industrias se están adaptando. De hecho, el parque energético de Cepsa es uno de los pioneros en cambiar el chip. Su espacio dependerá de la competitividad, pero la sostenibilidad debe serlo en todos los aspectos. No solo la medioambiental, también la social y de condiciones laborales. Estamos echando piedras sobre nuestro tejado con el dogma de la descarbonización. Está claro que es ineludible y no tiene marcha atrás, pero debemos resolver la descarbonización sin provocar daño a nuestras industrias. De lo contrario, se dejarán de producir productos en Europa y se fabricarán en lugares con mayores emisiones. Sería algo terrible porque la industria del Campo de Gibraltar es un pulmón económico importantísimo. Y otro valor que aportan es el conocimiento, forjado aquí, que no se puede perder por nada del mundo. La adaptación a los requerimientos de Europa debe ser de manera adecuada y con la ayuda de las instituciones.

¿Es otro riesgo el sistema de control de emisiones al tráfico marítimo que entra en vigor en enero?

Al Puerto de Algeciras, el más eficiente de Europa, se le está planteando una exigencia que debilita su fortaleza en beneficio de otros que no cumplen. El Puerto más eficiente de Europa está como un pedigüeño reclamando ayuda en España y en Bruselas, reclamando una moratoria en el sistema. Este sistema debilita a Algeciras en favor de quien no efectúa estos controles de emisiones de dióxido de carbono, no es proporcional. Además, el Puerto de Algeciras está adoptando muchísimas medidas para ser sostenible, como la electrificación de sus muelles. No entendemos que la aplicación del reglamento no pueda ser gradual.

"La industria está muy concienciada con la situación de estrés hídrico que estamos viviendo"

¿Qué otros avances o inversiones espera la AGI para 2024 por parte de sus empresas asociadas?

Las inversiones en materia de medio ambiente y seguridad nunca se abandonan y subieron un 10% el pasado año. Pero, en este momento, no está del todo claro qué camino se va a recorrer para la transición energética, con la que la industria está de acuerdo. Se desconoce aún cuál será la materia prima fundamental. En función de ello, deberán producirse grandes inversiones para adaptarse bien al hidrógeno o a sus derivados. Pero a la par resulta necesaria una buena programación de las infraestructuras por la administración. Y también hay una gran preocupación por la reducción del consumo de agua y la reutilización. Además del agua regenerada, para lo que hay un acuerdo con Arcgisa, las industrias ya trabajan en aprovechar al máximo y reutilizar su propia agua. La industria está muy concienciada con la situación de estrés hídrico que estamos viviendo.

De hecho, el Campo de Gibraltar afronta la mayor sequía en décadas. ¿Cómo observa la AGI la situación? ¿Qué demanda el sector para contar con el agua que necesita para sus procesos?

Como ya se ha indicado, la industria trabaja en la reducción del consumo interno y la reutilización. El acuerdo firmado con Arcgisa para utilizar agua depurada estará operativo para el año 2027, si bien reclamamos la construcción de la presa del Gibralmedina. Si el futuro es producir hidrógeno, es necesario contar con agua mientras que la presa está prevista para un horizonte a 15 años. Lo planteamos a la administración, que mientras llegan las aguas terciarias o Gibralmedina no podemos irnos al horizonte de 2035 o 2040. Debe estar antes.

"La Universidad de Cádiz en el Campo de Gibraltar debe ser la gran experta en hidrógeno verde"

¿Y en cuanto a formación? ¿Mantiene la AGI algún tipo de contacto o gestión con la Junta para adaptar la formación a los nuevos perfiles? ¿Cuáles son los potenciales perfiles laborales?

A todas las administraciones que nos consultan les trasladamos las necesidades de perfiles formativos. De hecho, la semana que viene tenemos nuevos contactos con la Consejería de Empleo. La industria requiere perfiles relacionados con la sostenibilidad, medio ambiente, energías renovables, inteligencia artificial y todo lo relacionado con el hidrógeno verde y sus derivados. Luego existen perfiles transversales como los de prevención de riesgos laborales y los clásicos de operador de planta química, operador de grúa y los relacionados con el mantenimiento industrial. En cualquier caso, la Universidad de Cádiz en el Campo de Gibraltar debe ser la gran experta en hidrógeno verde.

¿Es díficil encontrar esos perfiles en la comarca? ¿Vienen de fuera?

Uno de los problemas que constatamos es que hay personas que no quieren venir al Campo de Gibraltar. Son reacios, en nuestra opinión, porque no hemos sabido visibilizarnos correctamente y nuestra realidad no se conoce pese a que tenemos enclaves magníficos como Sotogrande y Tarifa, dos parques naturales y una reserva de la biosfera que convive con un polo industrial de primer nivel. Y la dificultad para encontrar ciertos perifles se acentúa por la falta de conectividad. Un técnico que se desplaza a trabajar prefiere Barcelona o Madrid, donde hay facilidades para moverse a otros puntos del país mientras que ir a Madrid desde Algeciras es una odisea.

Por último, ¿qué otras demandas mantiene la AGI para las diferentes administraciones?

Uno de los principales lastres para nuestra comarca es la falta de conexiones. Resulta increíble que una comarca como la nuestra, con la población que tiene, el puerto más importante de España y una industria fundamental a su alrededor no tenga una correcta conexión ferroviaria y por carretera. Si no hay infraestructuras, no tendremos crecimiento.