Los concesionarios del Campo de Gibraltar, con un stock mínimo de coches por falta de componentes

Si está pensando en cambiar de coche, no espere a que esté para el arrastre. El sector del automóvil es uno de los que más claramente está sufriendo la crisis global del desabastecimiento de ciertos productos y componentes.

En este caso, los semiconductores y chips que operan toda la electrónica de los vehículos están retrasando la cadena de montaje de las factorías de todas las marcas del mundo. Algo que se traslada, rápidamente, a los concesionarios.

"Lo están notando la mayoría de las marcas desde hace meses. Al principio se aguantó con el stock, pero ahora no hay stock de coches en los concesionarios, es muy pequeño", explica Juan Manuel Molina, de la Asociación de Concesionarios de Automóviles del Campo de Gibraltar.

"Los pedidos llegan, pero con dos o tres meses más sobre el plazo habitual. Nuestro consejo es que no se espere a quedase con el coche averiado e inservible, anticipar algo la compra", agrega Molina.

La situación abarca tanto a los vehículos nuevos como a los kilómetro cero y seminuevos (dos años), porque el abastecimiento de estos canales de venta va en cadena. "Si no hay coches nuevos, no hay rotación y no hay de ocasión tampoco. Si los renting y rent a car no cambian sus flotas porque no hay vehículos nuevos disponibles, tampoco hay de ocasión", apostilla.

Para Molina, la situación no se va a resolver a corto plazo. "En los próximos seis meses, quien quiera o necesite cambiar de coche deberá tener previsión porque el mercado ha cambiado", comenta el representante de la asociación campogibraltareña.

Caída en las matriculaciones

La falta de microchips y la crisis económica siguen lastrando las matriculaciones en España, especialmente en el canal de particulares, mientras que la venta de vehículos de ocasión de alta antigüedad está disparada, según la directora de comunicación de Anfac, Noemi Navas.

"El desabastecimiento de vehículos por la crisis de los microprocesadores que está golpeando a la industria desde hace meses sigue explicando el nivel de matriculaciones tan bajo que registra el mercado automovilístico", ha asegurado el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales.

Tania Puche, directora de Comunicación de Ganvam, ha agregado este martes que la crisis de los chips provoca que las entregas de los pedidos que tramitan las redes de distribución se prolonguen hasta los seis u ocho meses de media.

La situación se refleja en las cifras de matriculación de octubre, difundidas este mismo martes, con 59.044 unidades en octubre, un 20,5% de descenso en la comparativa con las 74.228 unidades contabilizadas un año antes, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En los diez primeros meses de 2021, las entregas de turismos y todoterrenos se situaron en 706.998 unidades, lo que representa un incremento del 5,6% en comparación con los datos contabilizados en el ejercicio precedente.