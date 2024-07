Las demandas de infraestructuras del Campo de Gibraltar para la reunión con el Ministerio de Transportes

Algeciras/El Campo de Gibraltar tiene por delante una reunión que debería tener impacto en su desarrollo a través de las infraestructuras. Concretamente, el miércoles 17, en Málaga, los alcaldes de Algeciras, Los Barrios, La Línea y San Roque abordarán con el Ministerio de Transportes, junto a representantes de la Junta de Andalucía y de los consistorios de la Costa del Sol, las conexiones de ambas zonas, aunque también habrá espacio para las reivindicaciones de la comarca.

La cita está principalmente enfocada en el futuro del denominado tren litoral que uniría Málaga con Algeciras y se plantearán medidas a corto plazo, como la supresión o bonificación de los peajes de la AP-7 entre Guadiaro y la capital malagueña. No obstante, el Campo de Gibraltar, siempre aquejado de la falta de infraestructuras a la altura, tiene muchas cuestiones que abordar con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, para pedirle un empujón definitivo a varios proyectos.

La Algeciras - Bobadilla

A principios de febrero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó Algeciras y, entre los proyectos que comentó, dio cierta importancia a la renovación y electrificación integral de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Puente explicó que se prevé que las obras hayan finalizado en 2027, lo que es un horizonte razonable dada la envergadura de los trabajos, aunque se mantiene como una de las grandes demandas del Campo de Gibraltar.

El pasado martes, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reiteró en el desayuno coloquio de Europa Sur y Málaga Hoy que la comarca no puede "esperar más para electrificar el enlace Algeciras-Bobadilla-Madrid". El regidor señaló la importancia que tendrá la vía férrea, no solo en el desarrollo económico de la comarca, sino también en el del Puerto de Algeciras. Todo esto en un contexto de incipiente competencia de la dársena de Tánger y, a expensar del acuerdo entre España y Reino Unido, la de Gibraltar.

La última novedad fue la adjudicación, en abril, por 52,8 millones de euros de las obras de renovación de 43 kilómetros de vías del tramo Ronda-Bobadilla que será clave para la futura electrificación al adaptar el trazado y los pasos. También se encuentran en Transportes a expensas de las declaraciones de impacto ambiental de algunos tramos.

La variante exterior de la A-7

Para que una parte del elevado volumen de tráfico que asume la A-7 salve el tramo semiurbano y semafórico por Algeciras, el Ministerio de Transportes proyectó una variante exterior desde la zona sur de la ciudad hasta la A-381, a la altura de Los Barrios. Este proyecto contará con una inversión total que rondará los 140 millones de euros.

El pasado 24 de junio, el Ministerio adjudicó el contrato para redactar el estudio informativo de la variante, que tendrá una longitud de diez kilómetros. Se ubicará entre el punto kilométrico 100 de la carretera N-340 y el 87 de la autovía A-381, con el objetivo de separar el tráfico entre ambos puntos del urbano de Algeciras y así reforzar la seguridad vial y las condiciones de circulación.

Colas a la salida de Algeciras / Erasmo Fenoy

Este proyecto va ligado a los trabajos en el acceso sur al Puerto de Algeciras, que se encuentran en marcha y cuyos plazos permitirían, si se cumplen, enlazar ambos. Además, el trazado de la variante partirá precisamente de uno de los enlaces incluidos en el proyecto que se encuentra en marcha.

Del mismo modo, la variante tiene íntima relación con el proyecto, ya licitado, de ampliación a tres carriles por sentido en el tramo de la A-7 entre Los Barrios y San Roque, planteado por Transportes como alternativa a ampliar la nueva circunvalación, pese a que inicialmente estuvo planteada y existen planos de estudios informativos del año 2007, a los que ha tenido acceso este periódico. De esta forma, los vehículos que quieran llegar, por ejemplo, a La Línea desde Tarifa, aunque usen la futura carretera, tendrán que seguir pasando por la siempre concurrida zona de Palmones, Guadacorte y Taraguilla.

El desdoble de la N-340

Si los dos proyectos anteriores han sufrido avances en los últimos tiempos, este no pasa, de momento, de deseo. El tramo de la N-340 entre Algeciras y Tarifa, con su extensión hasta Vejer, mantendrá, por el momento, el mismo número de carriles que tiene en la actualidad. Desde el Ministerio de Transportes no parecen dispuestos a ejecutar una de las obras de su rama más demandadas, junto a la Algeciras - Bobadilla.

La 'carretera de Tarifa' sigue siendo un embudo de vehículos, especialmente en verano, en el que se forman interminables colas en sentido Algeciras a medida que se incorporan aquellos que han disfrutado de las playas del municipio. También en la dirección contraria se forman retenciones, principalmente fines de semana por la mañana cuando se suman los bañistas con vehículos que acuden al puerto por la Operación Paso del Estrecho.

Colas hacia Tarifa en la N-340 / Erasmo Fenoy

Después de la reforma, hace varios años, del acceso norte a la ciudad, la única novedad que aparece en el horizonte es la construcción de rotondas en los cruces que enlazan la nacional con las playas y campings de la zona. En total serán siete glorietas y se incluirán carriles de aceleración y diversas mejoras del trazado para incrementar la seguridad, aunque lejos de la esperanza de tener un desdoble completo.

El puente sobre el río Guadarranque

No es un proyecto competencia del Ministerio de Transportes, sino de la Junta de Andalucía, pero la construcción de un puente sobre el río Guadarranque para facilitar el tráfico entre San Roque y Los Barrios aliviaría el tráfico en la A-7.

Actualmente, pese a que solo unos metros separan el polígono de Guadarranque (San Roque) y el polígono de Palmones (Los Barrios), la distancia entre los dos puntos más próximos se extiende porque los vehículos, sean pesados o ligeros, se ven obligados a usar el puente de la autovía que cruza el río, con el consiguiente desvío que supone y el peligro al tratarse de un punto muy estrecho de carretera, muy concurrido y en el que se han producido varios accidentes en los últimos meses.

Puente de la A-7 sobre el río Guadarranque / Erasmo Fenoy

La Junta de Andalucía llegó a elaborar dos anteproyectos del puente en 1999 y 2010, pero acabaron guardados en un cajón de la Consejería de Fomento del que parecían haber escapado en 2021. El entonces consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, trasladó al alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, la intención de retomar el proyecto tras una campaña institucional del Consistorio barreño.

El último diseño planteado se calculó en 4.550.000 euros. Preveía la pasarela al final de la carretera local CA-9205 (cerca de Carteya) para salvar el río con una estructura prefabricada con una longitud de 292 metros y una anchura de 12 con dos carriles de circulación y sus correspondientes arcenes.

Por el momento, San Roque y Los Barrios siguen esperando a que un nuevo puente una sus caminos.

Otros proyectos

Además de los mencionados existen más demandas de infraestructuras para el Campo de Gibraltar que, por un motivo u otro, han quedado aparcadas o, directamente, ignoradas. Una de ellas es la de un nuevo acceso norte al puerto de Tarifa que no implique la circulación de los vehículos por las estrechas calles del municipio. En su mencionada visita a Algeciras, Óscar Puente fue preguntado por este asunto y aseguró no tener información del mismo, por lo que parece que no se sitúa entre las prioridades de su cartera.

Por suerte, Transportes sí ha comenzado a ponerse manos a la obra con el acceso norte, en este caso, del Puerto de Algeciras. Hace ahora un mes, en junio, el ministerio anunció la aprobación provisional del proyecto que mejorará esta entrada a la dársena. La inversión prevista es de 18,4 millones y consistirá en el acondicionamiento de la autovía A-7 con el acceso norte al puerto, incluido un desdoble del túnel, construyendo uno nuevo.