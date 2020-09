Septiembre es mes de vuelta a las aulas, pero en este 2020, esta tradicional fecha marcada por muchos en el calendario trae consigo una gran incertidumbre y dudas entre los colectivos del mundo educativo. En plena segunda oleada de coronavirus y con el Campo de Gibraltar con una tasa de incidencia entre las mayores de Andalucía en las dos últimas semanas, padres, profesores y sindicatos expresan su preocupación por la posible propagación del virus en las aulas. La Administración por su parte defiende sus medidas y garantiza una vuelta al cole segura.

Este jueves se produce la incorporación de los alumnos de Infantil y Primaria, después de que los del primer ciclo de Infantil lo hicieran el pasado martes 1. En Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional lo harán a partir del 15. Estas son las claves del curso que se inicia ahora.

Mascarillas, higiene y ventilación

La Junta de Andalucía ha apostado por la presencialidad total hasta segundo de la ESO, curso a partir del cual se da una mayor flexibilidad a los centros para poder combinar las clases en las aulas con la educación a distancia desde casa. Con la vuelta de los más pequeños a las aulas de forma presencial se han establecido protocolos para tratar de prevenir la expansión del virus en los centros educativos.

Ante el gran número de protocolos y medidas, el Gobierno andaluz ha resumido muchas de las medidas en su Guía para la organización escolar del curso 2020/2021. Desde la Consejería de Educación y Deporte, se señala como "medida clave" la limitación del número de contactos a través de los llamados grupos de convivencia escolar o, más popularmente, grupos burbuja. Se trata de alumnos que sólo se relacionan entre sí y pueden ser un aula, una línea, una etapa educativa o un colegio entero. Los colegios deberán limitar el número de docentes que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada grupo de convivencia escolar.

La mascarilla será obligatoria tanto para el alumnado como para el profesorado, excepto por recomendación médica y para el alumnado de Educación Infantil y primer curso de Primaria. En los grupos burbuja también será obligatorio su uso dentro de las instalaciones del centro escolar, en sus desplazamientos y circulación dentro del centro, incluidos los menores de entre 3 y 6 años cuando no se encuentren dentro de su aula. Además, se reitera la necesidad de mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible.

La Junta también recuerda que es clave la higiene de manos, así como la ventilación de las aulas, que se hará, generalmente, cada cambio de hora o asignatura, especialmente en las aulas donde los alumnos accedan de forma rotatoria. Ante la incertidumbre de los primeros días, la Junta de Andalucía ha permitido a los centros de Infantil y Primaria flexibilizar los horarios hasta el martes 15 a modo de periodo de adaptación. A partir del día 16, el horario deberá ser ya el habitual.

Padres: miedo y preocupación

Desde las AMPA hay preocupación por esta vuelta al cole, especialmente con el cumplimiento de las ratios de alumnos por clase, sin la bajada de las cuales consideran casi imposible el mantenimiento de la distancia social. Mayka Gutiérrez, secretaria de esta asociación en el IES Getares y vocal en el CEIP Caetaria, explica que entre los padres hay "miedo y preocupación" porque las medidas son "insuficientes". "No sé cómo van a conseguir ese metro y medio porque no han aumentado ni los profesores ni los espacios", lamenta. Gutiérrez cuenta que muchos padres se han percatado en estas semanas de la falta de medios. "Cuando han visto en los colegios lo que se puede hacer, pensaban que iba a haber más seguridad", comenta.

Fuera de las aulas también hay un momento delicado: el de la recogida de los alumnos por parte de sus padres. La Junta permite variar hasta en una hora los horarios de entrada y salida, con el uso de todas las entradas disponibles, y muchos centros han elaborado protocolos para evitar las aglomeraciones. Gutiérrez comenta que en el Caetaria, cada curso tiene un horario ligeramente distinto, con varios minutos de separación en la entrada y salida. Es una fórmula para evitar la acumulación, pero un problema también para padres que tienen a hijos de distintas edades en el mismo centro. "No hay solución para eso", señala la vocal del AMPA.

Falta de profesores

Para conseguir la bajada de ratios, la Junta anunció a principios del verano la contratación extra de 6.000 docentes para posibles desdobles en las aulas andaluzas y así poder prevenir riesgos. Pero desde los sindicatos denuncian que esta esperada ampliación de plantilla no se ha hecho realidad.

En CCOO, su secretario general de Educación en Cádiz, Sebastián Alcón, critica que en este cupo de nuevos profesores también se incluyen la cobertura de bajas o jubilaciones que llevaban años sin ocupar y cree que la cantidad es insuficiente. "No cabe ni a un docente por centro", cuenta sobre los refuerzos. Alcón también incide en la falta de personal para poner en marcha los grupos burbuja, más allá de la incorporación de profesionales. "Es buena idea, pero no son grupos pequeños que puedan ser manejados por el profesorado. Sin personal de apoyo, no se pueden llevar a cabo", señala.

Según indica Laura González, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT en la provincia de Cádiz, muchos de los profesores "se incorporan el jueves sin saber qué tienen que dar y a quién".

Esta queja también la comparten en el sindicato CSIF. Su responsable de Educación en el Campo de Gibraltar, Rosa López, destaca que los nuevos docentes deberían haber estado desde hace unos días para que hubieran podido participar de las medidas de prevención del centro", al tiempo que indica que CSIF pide también más profesionales. "Para que haya distancia tiene que haber desdobles y para ello son necesarios más docentes", reclama.

Entre los sindicatos también preocupa la falta de medios para aquellos centros que se acojan a un modelo semipresencial a partir del segundo ciclo de la ESO. González señala que ya el curso pasado, durante el confinamiento, la plataforma virtual Moodle se caía constantemente y añade que las "medidas son muy precipitadas y no se ha dotado a los centros para que la educación telemática sea una realidad. No hay medios para, por ejemplo, retransmitir una clase en directo desde el aula".

Para combatir la Covid, la dirección de cada centro ha estipulado también unos protocolos para evitar estos contagios. Desde CSIF, denuncian que, aunque el profesorado lo ha "hecho lo mejor que pueden con los recursos que tienen", sus protocolos no han sido supervisados por profesionales de la materia. Con todos estos ingredientes, predicen que el inicio del curso puede ser "un caos".

650 profesores más en Cádiz

Este mismo miércoles, el Delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Miguel Andréu, ha señalado que se han reforzado las plantillas en la provincia con 651 docentes y 23 profesionales técnicos de Integración Social. Igualmente, la Consejería ha contratado trabajadores para reforzar las labores de limpieza y desinfección de los centros educativos, lo que supone “1.878 horas más para la provincia”, ha señalado Andréu.

El delegado también ha recordado que “se han llevado a cabo en la provincia obras por un valor de más de 3,8 millones de euros, como parte de los 25 millones del Fondo de Emergencia Social y Económica (FESS) contra el Covid-19, transferidos a la Consejería de Educación y Deporte para adecuar los espacios de los centros docentes públicos, cuyo mantenimiento depende de la Administración autonómica, a las nuevas necesidades como consecuencia del coronavirus”.

Por último, ha remarcado que se están distribuyendo a los centros escolares de toda la provincia más de 470.000 mascarillas y alrededor de 50.000 litros de gel hidroalcohólico al mes y que la Consejería "va a adquirir 150.000 portátiles para que los utilice el profesorado, y también puedan servir para abordar la brecha digital que ha dejado más en evidencia si cabe el confinamiento”.

Apoyo de los ayuntamientos

Algunos de los ayuntamientos del Campo de Gibraltar han emitido ya instrucciones para tratar de frenar los contagios relacionados con la vuelta a las aulas. El Ayuntamiento de Tarifa, en el bando que emitió con medidas para reducir la incidencia del virus, dispuso la adecuación de los accesos a los centros escolares y ampliación de los espacios de seguridad para evitar aglomeraciones y dificultades con el tráfico rodado y recomendó limitar el uso de vehículos para el acompañamiento de los menores a los centros escolares, con preferencia de uso de vías peatonales.

Desde el Ayuntamiento de San Roque, señalan que están asumiendo “competencias mayores de las que están estipuladas". "No estamos únicamente en el mantenimiento primario, sino en volcar todos los recursos disponibles para que se puedan prestar las mejores labores en limpieza, en desinfección, en acceso (con seguridad ciudadana y con protección civil); y en todas las labores que vamos a poder realizar para que el curso tenga el menor número de incidencias”.

En otros ayuntamientos, como los de Algeciras y La Línea, también se trabaja a fondo en la limpieza de los centros para que supongan un factor de riesgo lo más reducido posible. En Algeciras se ha reforzado la plantilla de limpieza de los centros.

Este jueves, en La Línea, ante la apertura de los centros educativos los trabajos se realizarán en zonas exteriores de los colegios en horario de mañana, y por la tarde existe la posibilidad de acometer labores en el interior de las instalaciones.

En Los Barrios, el Consistorio ha adquirido un aparato de desinfección por nebulización para cada uno de los seis centros educativos del municipio, además de reforzar la desinfección y limpieza de los centros educativos. Esta desinfección por nebulizador se llevará a cabo todos los días en la entrada y salida de los centros, también en las clases una vez que termine la jornada y en el patio de juegos. Otro de los puntos que se desinfectará son los baños de los colegios, así como el equipamiento deportivo como canastas, porterías, etc.