Los test a profesores andaluces: 135 positivos entre 87.911 docentes

Los test serológicos que se han realizado a los docentes de los primeros cursos de enseñanza en Andalucía han encontrado 135 positivos de anticuerpos de Covid. De 87.911 profesionales, lo que apenas llega al 0,1%. Con anterioridad se les hizo a los maestros de Infantil, y el resultado fue similar, 23 de 14.500 personas. A estos casos se les hace una PCR, que sí indica si se posee el coronavirus en ese momento. La Consejería de Salud volverá a testear a todo el sector en enero, a la vuelta de las vacaciones de Navidad.

A pocas horas de que comiencen las clases los cerca de 800.000 alumnos de Primaria en Andalucía, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha vuelto a repetir que el regreso a las aulas es seguro, aunque "el riesgo cero no existe". Imbroda asume que surgirán casos entre docentes y alumnos, que se cerrarán aulas y algunos colegios, pero ha defendido que las clases presenciales deben retomarse porque "ninguna pantalla sustituye a un profesor".

Los alumnos de Primaria regresan este jueves y los de ESO, al día 15 de septiembre, aunque la Consejería de Educación ha dado permiso a cada centro para que escalonen las entradas, si lo desean, a lo largo de cuatro días. Es decir, que los colegios cuentan con un plazo de cuatro días para la total incorporación de su alumnado a partir del día oficial de inicio.

La Consejería de Educación publicó la semana pasada los dos protocolos básicos de actuación frente al Covid. Uno, con las medidas preventivas y el segundo, en el que se recoge cómo actuar ante la sospecha de un caso y qué restricciones se imponen a partir de los siguientes, si los hubiese. Se han contratado a 6.419 docentes de refuerzo y se han nombrado 6.700 coordinadores Covid en los centros.

No obstante, y como se ha encargado de subrayar Imbroda, no hay una certeza absoluta de cómo funcionará el regreso a las aulas, porque "esto no se ha hecho nunca, ni en España ni en Europa". Algunos ejemplos, sin embargo, llaman a cierto optimismo. Por ejemplo, de los 2.313 centros de Infantil que han abierto en Andalucía, sólo hay positivos en cuatro. En Francia, por ejemplo, un país con más habitantes que España, se han cerrado 22 colegios. El porcentaje es bajísimo, de ahí las expectativas que se abren ante el inicio de curso escolar.

En el caso de las universidades, donde las clases telemáticas pueden tener más peso, la presencialidad será al 50% y de modo rotatorio. Los alumnos a los que se día no les toque asistir a las aulas seguirán las lecciones por pantalla. A partir de este miércoles, Salud va a realizar test serológicos a 30.000 empleados de las universidades andaluzas.