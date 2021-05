El Campo de Gibraltar: la comarca mágica de Alexis Morante y 'El universo de Óliver'

El niño se llama Óliver. Llega a toda prisa en bicicleta y mira hacia los barcos de la Bahía de Algeciras desde este tramo de playa entre Puente Mayorga y Guadarranque. Grita algo sin prestar atención a las monstruosas instalaciones de la refinería y a continuación se relaja y sonríe. Frente a él, una decena de personas permanece detrás de una cámara. Todas están a las órdenes del director de cine Alexis Morante (Algeciras, 1978) que culmina este viernes el rodaje de su primer largometraje, una mirada hacia su infancia en el Campo de Gibraltar a través de los ojos del chico que ahora le escucha a su lado.

La película se llama El universo de Óliver y bebe de aquel cine de los 80 en el que un grupo de niños dejaba de serlo en medio de una historia fabulosa que los llevaba, siempre en bici, entre la realidad y la magia. Aquel cine de Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Richard Donner o Chris Columbus, pero revisitado en "un lugar único", según explica el propio Morante, aquel Campo de Gibraltar que hace 40 años era una comarca pobre en el que florecían las industrias.

El director considera el paisaje campogibraltareño una parte esencial de la trama, un protagonista más. Por eso no tenía dudas de que se tenía que rodar aquí. Y aquí ha permanecido con su equipo desde el lunes en distintos lugares del Puerto de Algeciras, la playa de La Colonia, en la barriada de Cepsa y en el Rinconcillo.

Los niños son protagonistas de la película y también del rodaje. En otro punto de la playa, donde la producción tiene los camiones de atrezzo y vestuario, se les ve riendo y ensayando las escenas mientras se divierten entre bromas de todos los que pasan a su lado. Han conquistado a todo el equipo. Muchos de ellos son de la zona, como los hermanos Ismael y Yeray Heredia, que a la que pueden sueltan con orgullo que ellos son de La Bajadilla. También Sergio Ramos, Antonio López y Elsa Benítez, debutantes en el cine en casa. Que sea una película de niños, aunque para adultos, "la hace muy de verdad", subraya José Alba, productor independiente y fundador de la productora y distribuidora Pecado Films. "Muchos debutan, son frescos, divertidos, buenos actores, nos han dejado sorprendidísimos", añade.

A estos jóvenes actores los encontraron durante un casting online -durante el estado de alarma por el coronavirus- en el que se buscaba "acento de la zona" y al que se presentaron un millar de aspirantes. En ese proceso de selección encontraron también a Rubén Fulgencio, que interpreta a Óliver. Y a Roberto Campillo, Luna Berroa, Lorca Gutiérrez e Iván Renedo, chicos y chicas de Madrid y Sevilla que completan las dos pandillas protagonistas. Alexis Morante ya tiene experiencia en rodar con niños: lo hizo en Voltereta, su primer cortometraje y con el que abrió una carrera que le ha permitido dos nominaciones a los Goya (por el corto Bla bla bla y por el documental Camarón: flamenco y revolución) y un Grammy latino por Lo que fui es lo que soy, el documental sobre la carrera de Alejandro Sanz codirigido con Gervasio Iglesias.

Con ellos están en El universo de Óliver María León (Goya a Mejor Actriz revelación por La Voz Dormida), Salva Reina (Mejor actor de reparto del Festival de Málaga 2014 y con la comedia Con quién viajas a punto de estrenarse) y Pedro Casablanc (nominado al Goya a Mejor Actor Protagonista por B).

El guion lo firma el director, Alexis Morante, y junto a él también han trabajado Raúl Santos y Miguel Ángel González, autor de la novela homónima en la que se basa la película. También, Ignacio del Moral, Goya al Mejor Guión Adaptado por Las Aventuras de Tadeo Jones.

El rodaje empezó el 12 de abril en Sevilla con un presupuesto de 1.400.000 euros. "Estamos haciendo una película diferente, muy bonita, con un mensaje muy chulo y que va a sorprender porque no se ha visto algo así, que mezcle realismo mágico, con drama social, con cine de aventuras con niños... es un cóctel de elementos muy interesante", subraya José Alba.

"Es una historia muy del sur que tiene cierto punto biográfico del director, muy inspirada en sus vivencias de la infancia y tiene muchos elementos que le interesaban de su niñez, por eso cuenta mucho de esta tierra", continúa.

La historia de la película empieza hace 10 años, cuando el actor y escritor algecireño Miguel Ángel González escribió un libro con el mismo título en el que reflejó sus experiencias de niño dentro de un relato al que dio un toque sobrenatural que a Morante, amigo suyo de la infancia, le evocó aquellas tardes frente a la pantalla grande que marcaron a una generación. "Películas de niños que se hacen mayores, de su transición entre la infancia y la madurez, como Regreso al Futuro o E.T., y que es una forma de hacer cine que ya no se hace, que trata a los niños como adultos. No son películas infantiles. Son películas con niños pero con temas adultos", explica el propio Alexis Morante.

"Es un encanto currar con él", define José Alba. "Es súpercreativo, pero siempre va a favor de obra y se adapta a los problemas que le ponemos desde producción. Es cierto que es su primera peli de ficción, pero ya tenía bastante experiencia dirigiendo víodeoclips y documentales. Tiene una capacidad narrativa brutal que le ha permitido llevar muy bien ese choque de dirigir a actores", concluye este productor que ya trabajo en Guernika con dos algecireños, los hermanos Carlos y Víctor Clavijo.