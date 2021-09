Las cofradías ya pueden salir a la calle

Las cofradías ya pueden volver a la calle. Al menos, ya tienen la autorización eclesial para ello. Después de meses con la prohibición de desarrollar cultos que congregasen una gran cantidad de público por la pandemia de Covid, los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla (integrada por las diócesis de Sevilla, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Canarias, Córdoba, Huelva y Tenerife) han comunicado este mediodía el levantamiento de los decretos episcopales que prohibían el culto en la vía pública.

En el caso de la diócesis de Cádiz, la prohibición de salir a la calle en procesión, vía crucis, rosario o cualquier otro modelo de culto está vigente desde el pasado 8 de enero, cuando la pandemia azotaba duramente la provincia. Desde entonces ha mantenido el obispo, Rafael Zornoza, en vigor el documento. Incluso esta misma mañana el obispo negaba que fuera a levantar el decreto, aunque minutos después el propio Obispado ha hecho público el comunicado enviado por la provincia eclesiástica de Sevilla.

Los obispos hacen referencia al "curso favorable de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, con un descenso de contagios y el avance de la vacunación como aspectos más destacados de esta tendencia positiva" como argumentos para proceder al levantamiento de esos decretos de suspensión del culto en la vía pública, viendo conveniente ahora "retomar la normalidad del culto externo".

Eso sí, desde la Iglesia se pide a los fieles "que sigan atendiendo las disposiciones y recomendaciones que emanan de las autoridades competentes, un presupuesto que ha resultado fundamental para poder afrontar el regreso a la normalidad en el culto".

En mano de los ayuntamientos

La decisión de permitir o no ahora los cultos que se planteen corresponde a los ayuntamientos, que tendrán que aprobar o no las salidas en función de las condiciones que se den en cada momento.

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Algeciras, Manuel Delgado Cerro, explica que "nosotros no hemos dejado de trabajar en ningún momento", por lo que las hermandades están preparadas para retomar su actividad habitual. No obstante, ante lo reciente de la decisión, todavía no aventura cuál será la primera hermandad que se acogerá a esta nueva posibilidad. "La experiencia de Arcos (que celebró la primera procesión el domingo) ha sido muy buena y ha demostrado que con precaución se puede ir recuperando la actividad", destaca. Aunque "lo más importante es lo que esto significa: que vamos viendo la luz al final del túnel de la pandemia".